Úspěch kutnohorských pátračů

KUTNOHORSKO – Protřelý recidivista se při skrývání před spravedlností choval jako ryba ve vodě.

Pátrači z Kutnohorské kriminální policie více než 4 roky pátrali po sedmačtyřicetiletém muži z Kutné Hory, na kterého byly vydány tři příkazy k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro podvody a neplacení výživného. Vzhledem k tomu, že v posledních letech před svým posledním zmizením pracoval jako řidič kamionu v rámci Evropy, byly na něj vydány rovněž tři evropské zatýkací rozkazy.

„Muž byl pro obdobnou trestnou činnost v minulosti již desetkrát v celostátním pátrání. Jednalo se o protřelého recidivistu, který se při skrývání před spravedlnosti choval jako ryba ve vodě. Byl si velmi dobře vědom, že jej čeká nový pobyt za mřížemi v celkové délce 3 roky a 8 měsíců, a proto žil pod smyšlenou identitou“, uvádí k hledanému komisař poručík Kateřina Dlouhá DiS.

„Původně pracoval jako řidič kamionu po Evropě, ale riziko odhalení během silniční kontroly ho vyhnalo z kabiny řidiče do přírody. Přestěhoval se do Středních Čech, kde pracoval nejprve jako zahradník a poté těžil dříví v okolí Týnce nad Sázavou. Den před Silvestrem byl jeho výlet do lesa v Jílovém u Prahy poslední. Byl si svou smyšlenou identitou a „novým životem“ natolik jistý, že se při návštěvě kutnohorských pátračů v lese nezmohl na žádný odpor a spolupracoval. Nový rok již slavil spolu s ostatními vězni ve věznici, kde jej čeká další prošetřování, tentokrát zpronevěry více jak 1.000.000,- Kč, ze které je podezřelý. Hrozí mu tak další výkon trestu odnětí svobody v délce 2 až 8 let“, dodala Dlouhá.

Statistika pátrání

Rok vyhlášeno pátrání v rámci ÚO Kutná Hora odvoláno/vypátráno osob kutnohorskými pátrači v rámci ČR 2018 164 234 2019 181 251

Celostátní pátrání po osobě se vyhlašuje na základě příkazu k zatčení, příkazu k dodání do výkonu trestu, při pátrání po pobytu osoby, při pohřešovaní osoby, nebo při pátrání po svěřenci výchovného ústavu či dětského domova atd.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

7. ledna 2020

