Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Úspěch kladenských psovodů

KLADENSKO – Policejní pes Hakim vypátral muže na útěku.

V neděli 7. února 2021v dopoledních hodinách prováděli kladenští policisté operativní šetření po šestatřicetiletém hledaném muži, který měl být dodán do výkonu trestu. Na základě poznatků se vydali do Štechovy ulice v Kladně, kde zjistili pohyb výše zmiňovaného muže. Ten se však poté, co byl kontrolován policisty, dal na útěk. Na místo byl ihned povolán policejní psovod se služebním psem.

Policistka služební kynologie použila svého čtyřnohého parťáka k propátrání zahrádkářské kolonie, která se nalézá mezi ulicemi Štechova, Kolmistrova a nádraží Kladno Ostrovec. V průběhu propátrávání nalezl pes Hakim modrou péřovou bundu, která visela na plotě.

Od tohoto předmětu vypracoval pachovou stopu po cestě, přes pozemky několika chat a následně na jednom z pozemků označil dřevěnou kůlnu. Jelikož nikdo v kůlně nereagoval na výzvy policistky, byl proveden vstup a služební pes uvnitř objektu označil štěkotem osobu, která se ukrývala pod několika dekami a plastovou skluzavkou.

V osobě byl zjištěn hledaný muž, který byl následně předán policistům Obvodního oddělení Kladno město. Do výkonu trestu putuje zadržený pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9 února 2021

