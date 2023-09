Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Usnula za volantem a nabourala do stromu

ČESKOLIPSKO - Unavená řidička odstartovala malé cvičení místních jednotek IZS.

V pátek před 15. hodinou usnula za volantem osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia 54letá řidička, která projížděla ve směru od Ploužnice do centra Mimoně. V Pražské ulici pak vyjela vlevo mimo komunikaci, kde nabourala do vzrostlé lípy. Zdravotnická záchranná služba ji pravděpodobně jen s lehčím zraněním přepravila na vyšetření do českolipské nemocnice. Dechová zkouška řidičky ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyla. Na místě dopravní události to v pátek odpoledne vypadalo spíše na malé cvičení jednotek Integrovaného záchranného systému, jak můžete vidět na fotografii.

4. 9. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

