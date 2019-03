Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Usnula na pokoji a přišla o mobil

JABLONEC NAD NISOU – Mladík okradl ženu, se kterou byl v hotelu na pokoji.

Včera policisté sdělili 23letému mladíkovi ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu krádež, kterého se dopustil 23. března letošního roku. Tehdy přišel do hotelu v centru Jablonce nad Nisou s o deset let starší ženou. Poté co tato žena na pokoji usnula, jí ukradl mobilní telefon v hodnotě 15.000,- Kč a z její peněženky si vzal 500,- Kč. Po krádeži s hotelu sám v tichosti odešel. To, že byla žena okradena, zjistila, až když se probudila. Mladík se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl za takový čin v uplynulých třech letech již dvakrát pravomocně odsouzen, a to Obvodním soudem pro Prahu 1 a Obvodním soudem pro Prahu 3. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.



29. 3. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a preevence

Jablonec nad Nisou

