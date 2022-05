Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Usnula a narazila do sloupu a do dopravní značky

ZLÍNSKO: Záchranáři ji převezli do nemocnice.

Včera před šestnáctou hodinou narazila řidička Renaultu Clio do sloupu veřejného osvětlení a do dopravní značky v centru Vizovic na Masarykově náměstí. Záchranáři ji se zraněním převezli do nemocnice, rozsah jejího zranění bude znám v následujících dnech.

Dvaapadesátiletá řidička při jízdě od obce Lutonina směrem do Zlína zřejmě usnula a nezvládla tak řízení. Přejela přes obrubník a narazila nejprve do sloupu veřejného osvětlení, který vylomila. Přesto pokračovala v jízdě a vzápětí narazila do dopravní značky, kterou také vylomila. Její vozidlo se poté zastavilo. Dechová zkouška byla u řidičky negativní. Celková škoda je předběžně vyčíslena na 55 tisíc korun.

Okolnosti této dopravní nehody prověřují zlínští dopravní policisté.

26. května 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem