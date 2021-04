Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Usnul za volantem a havaroval

ČESKOLIPSKO – Řidič údajně za volantem usnul a v zatáčce vyjel ze silnice.

Včera ráno krátce před půl sedmou hodinou se stala dopravní nehoda v Bohaticích na silnici druhé třídy. Řidič s vozidlem Kia Rio jel ve směru od Mimoně do Zákup, kde dle svého vyjádření za jízdy usnul a v mírné pravotočivé zatáčce vyjel vlevo mimo vozovku. Tam narazil do sloupu elektrického vedení. Řidič při této havárii utrpěl zranění, se kterým byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezen na ošetření do českolipské nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 15.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě.





7. 4. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

