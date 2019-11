Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Usnul na kapotě cizího vozu

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě.

Komisařka kriminální policie ze Zlína obvinila devětatřicetiletého muže žijícího v Otrokovicích ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování, kterých se dopustil, přestože byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti potrestán a podmínečně propuštěn z věznice. Muž je stíhaný vazebně. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

V pátek 8. listopadu dopoledne přišel majitel vozidla značky Alfa Romeo ke svému vozu zaparkovanému v Otrokovicích a uviděl, že mu na kapotě spí cizí muž. Upozornil spáče, aby z auta slezl, ale probudit ho se mu nepodařilo, proto muže z kapoty svého vozu shodil. To ovšem spáče rozlítilo, vytáhl z kapsy nůž se sedmicentimetrovou čepelí a začal majiteli vozu vyhrožovat usmrcením. Přitom za ním běžel za doprovodu vulgarismů několik desítek metrů, až do okamžiku, kdy kolem projížděli strážníci městské policie. Majitel vozidla strážníkům vysvětlil, co se stalo, strážníci u výtržníka dechovou zkouškou zjistili přítomnost alkoholu, a to téměř dvě promile.

Přivolaní policisté muže zajistili a převezli ho nejprve do protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži a následující den po vystřízlivění do policejní cely, odkud po několika dnech po rozhodnutí soudce putoval přímo do vazební věznice.

14. listopadu 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

