Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení - zrušení zajištění peněžních prostředků - Zhivko DOBROV

Č. j. KRPA-109708-50/TČ-2023-001276

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha II

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality - 6. oddělení

Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

Praha 13.7.2023

Počet stran: 4

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

r o z h o d l

dne 13.07.2023 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 20.06.2023, pod sp. zn. 2 ZN 2804/2023 - 27 ve věci podezření ze spáchání přečinu PODVOD dle ust. § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A NOSIČI INFORMACÍ dle ust. § 230 odst. 1, 2 písm. b), 3, písm. a) tr. zákoníku,

kterých se měl dopustit neznámý pachatel

tím, že dne 07.04.2023 v 12:16 hod. kontaktoval poškozeného Tomáše Pevného, nar. 06.05.1980, prostřednictvím Facebook Messengeru, kde předstíral svůj zájem o inzerované zboží, které poškozený nabízel na bazarovém portále Facebook Marketplace. Neznámý pachatel navrhl poškozenému zprostředkování doručení položky prostřednictvím doručovatelské služby DPD, kterou měl neznámý pachatel předem zaplatit, včetně ceny 4.900,- Kč za inzerovanou položku. Neznámý pachatel následně poslal odkaz z e-mailové adresy kontakt@tagnet.pl do emailové schránky poškozeného tomas.pevny@gmail.com s odkazem, přes který si měl poškozený vyzvednou peníze za položku. Po kliknutí na odkaz v emailu byl poškozený přesměrován na podvodné stránky banky Creditas, kde vyplnil své přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví č. ú. 101955949/2250 a přihlášení potvrdil ve své ověřovací mobilní aplikaci, čímž nedopatřením umožnil pachateli přístup k jeho bankovnímu účtu. Dále neznámý pachatel v internetovém bankovnictví poškozeného změnil telefonní číslo na ověřování transakcí na své telefonní číslo, tudíž si následně mohl podvodně potvrzovat sám finanční transakce. Posléze poškozený zjistil, že mu z jeho bankovního účtu č. 101955949/2250 vedeného u banky Creditas neznámý pachatel odčerpal finanční částku ve výši 110.000,- Kč ve prospěch účtu č. 4966064043/0800. Poškozený se poté zkoušel přihlásit přes podvodné odkazy do svých dalších dvou účtů a to Moneta Money Bank č. ú. 230551465/0600a a Air Bank č. ú. 1721384010/3030, u kterých rovněž zadal přihlašovací údaje, na tyto účty se mu však nepodařilo přihlásit a údajně z těchto účtů finanční prostředky odcizeny nebyly. Neznámý pachatel tak svým jednáním poškozenému: Tomáš PEVNÝ, nar. 06.05.1980, způsobil škodu ve výši 110000,- Kč.

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, a to:

(ZV 10062/2023) - peníze české měny ve výši 24024,32 Kč, kdy se jedná o zajištěné finanční prostředky ve výši 24024,32 Kč. na bank. účtu 4966064043/0800 České Spořitelny a.s. na osobu ZHIVKO DOBROV, jenž byly zajištěny Usnesením podle § 79a odst. 1 tr.ř. dne 07.04.2023 v

Č. j. KRPA-109708-10/TČ-2023-001214 ke kterému státní zástupce dne 18.04.2023 sp. zn. ZN 2804/2023-5 vydal souhlas se zajištěním finančních prostředků.

neboť

zajištění peněžních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Zdejší součástí Policie ČR Praha II, odbor obecné kriminality - 6. oddělení Služby kriminální policie je prověřováno podezření ze spáchání přečinu PODVOD dle ust. § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku v jednočinném souběhu s přečinem NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A NOSIČI INFORMACÍ dle ust. § 230 odst. 1, 2 písm. b), 3, písm. a) tr. zákoníku, kdy dosud neznámý pachatel dne 07.04.2023 v 12:16 hod. kontaktoval poškozeného Tomáš PEVNÝ, nar. 06.05.1980, prostřednictvím Facebook Messengeru kvůli zájmu o položku, kterou poškozený inzeroval na bazarovém portále Marketplace. Neznámý pachatel nabídnul zprostředkování doručení položky prostřednictvím doručovatelské služby DPD, kterou měl neznámý pachatel předem zaplatit, včetně ceny 4.900,- Kč za inzerovanou položku. Neznámý pachatel následně poslal odkaz z e-mailové adresy kontakt@tagnet.pl do emailové schránky poškozeného tomas.pevny@gmail.com s odkazem, přes který si měl poškozený vyzvednou peníze za položku. Po kliknutí na odkaz v emailu byl poškozený přesměrován na podvodné stránky své banky Creditas, kde vyplnil přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví č. ú. 101955949/2250. Následně přihlášení potvrdil ve své ověřovací mobilní aplikaci. Dále neznámý pachatel v internetovém bankovnictví poškozeného změnil telefonní číslo na ověřování transakcí na své telefonní číslo, tudíž si následně mohl podvodně potvrzovat sám finanční transakce. Posléze poškozený zjistil, že mu z jeho bankovního účtu č. 101955949/2250 vedeného u banky Creditas neznámý pachatel podvodným jednáním odčerpal finanční částku ve výši 110.000,- Kč ve prospěch účtu č. 4966064043/0800. Poškozený se poté zkoušel přihlásit přes podvodné odkazy do svých dalších dvou účtů a to Moneta Money Bank č. ú. 230551465/0600a a Air Bank č. ú. 1721384010/3030, u kterých rovněž zadal přihlašovací údaje, na tyto účty se mu nepodařilo přihlásit a údajně z těchto účtů finanční prostředky odcizeny nebyly, tímto jednáním měla být poškozenému: Tomáš PEVNÝ, nar. 06.05.1980, způsobena škoda 110000,- Kč.

Finanční prostředky byly na bank. účtu 4966064043/0800 zajištěny Usnesením podle § 79a odst. 1 tr.ř. dne 07.04.2023 do výše 110000,-Kč, jelikož zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti. Státní zástupce dne 18.04.2023 sp. zn. ZN 2804/2023-5 vydal souhlas se zajištěním finančních prostředků.

V návaznosti na Usnesení Česká Spořitelna, a.s. ke dni 11. 4. 2023 na účtu číslo 4966064043/0800 zajistila peněžní prostředky ve výši 24024,32 Kč.

Ve věci byly vyžádány informace k výše uvedeným bank. účtům, kdy k tomuto byly zjištěny tyto transakce:

účet 101955949/2250

Tomáš PEVNÝ, nar. 06.05.1980

◄- odchozí úhrada 07.04.2023 na účet 4966064043/0800 ve výši 10000,- Kč

◄- odchozí úhrada 07.04.2023 na účet 4966064043/0800 ve výši 35000,- Kč

◄- odchozí úhrada 07.04.2023 na účet 4966064043/0800 ve výši 35000,- Kč

◄- odchozí úhrada 07.04.2023 na účet 4966064043/0800 ve výši 30000,- Kč

účet 4966064043/0800

Zhivko Dobrov

-► příchozí úhrada 07.04.2023 z účtu 101955949/2250 ve výši 10000,- Kč

-► příchozí úhrada 07.04.2023 z účtu 101955949/2250 ve výši 35000,- Kč

-► příchozí úhrada 07.04.2023 z účtu 101955949/2250 ve výši 35000,- Kč

-► příchozí úhrada 07.04.2023 z účtu 101955949/2250 ve výši 30000,- Kč

___________________________________________________________________

Z uvedeného je tedy patrné, že z bankovního účtu poškozeného Tomáše Pevného byly odeslány finanční prostředky na účet osoby vystupující pod jménem Zhivko Dobrov, kam byly skutečně připsány v celkové výši 110000,- Kč. Na bankovním účtu 4966064043/0800 jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 24024,32 Kč, které náleží Tomáši Pevnému, kdy vzhledem k zjištěným okolnostem není o jeho právu na zajištěné fin. prostředky pochyb, neboť počáteční zůstatek bank. účtu 4966064043/0800 před přijetím výše uvedených plateb činil 15,20,- Kč. Zbývající finanční prostředky poškozeného byly následně použity při karetních platbách do zahraničí a při výběru z bankomatu v zahraničí.

Z uvedených důvodů, jelikož finančních prostředků na předmětném účtu není třeba k dalšímu řízení,

nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání a o právu osoby Tomáš PEVNÝ, nar. 06.05.1980 na danou věc není pochyb, zajištěné finanční prostředky byly dne 15.06.2023 vydány Usnesením podle §81a trestního řádu Č. j. KRPA-109708-41/TČ-2023-001276 osobě Tomáš PEVNÝ, nar. 06.05.1980.

V návaznosti na Usnesení podle §81a trestního řádu byl vyžádán předchozí souhlas státního zástupce ke zrušení zajištění finančních prostředků dle §79f odst. 1 trestního řádu.

Tento souhlas byl dne 20.06.2023 ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 udělen státním zástupcem JUDr. Michalem Doležalem v.r., čj. OSZ 2 ZN 2804/2023 - 27, kde je uvedeno: "Dávám podle § 79f odst. 3 trestního řádu souhlas se zrušením zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu číslo 4966064043/0800, neboť tohoto zajištění již není pro účely trestního řízení třeba."

Tedy vzhledem k danému policejní orgán Služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5 podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ruší zajištění peněžních prostředků na bank. účtu č. 4966064043/0800 vedený na osobu Zhivko DOBROV nar. 14.06.1991

Finanční prostředky na bank. účtu č. 4966064043/0800 uvolněné zrušením zajištění je nutné přeposlat na bank. účet poškozenému tímto způsobem (tak aby nedošlo ke zneužití ze strany disponenta účtu, na němž byly původně finanční prostředky zajištěny):

Částku ve výši 24024,32 Kč, na bank. účet č. 1721384010/3030

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

nprap. Gabriel Bočkarev

Vrchní Inspektor

podepsáno elektronickým podpisem

"otisk úředního razítka"

Vyvěšeno dne:13.7.2023

Sejmuto dne: 29.7.2023

