Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení - uložení peněžních prostředků do úschovy

Č. j. KRPA-423087-170/TČ-2019-001493-FAU

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3. oddělení hospodářské kriminality

u Plynárny 2, 14504 Praha 4

Praha 25. srpna 2022

Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. rozhodl dne 22.08.2022 ve věci NP TAI ALLIANCECONTINENT POSTOUPENÍ TO FAÚ BLOKACE

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu ukládám do úschovy

Obvodní soud pro Prahu 10, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

následující věci

peněžní prostředky ve výši 658 417,13 EUR a peněžní prostředky ve výši 55 009,26 USD, které byly zajištěny policejním orgánem, a to na základě vydaného usnesení pod č. j.: KRPA-423087-3/TČ-2019-001493-FAU, ze dne 13.12.2019, na bankovním účtu č. 1228426029/2700 v měně EUR, a bankovním účtu č. 1228426010/2700 v měně USD, vedených u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Želetavská č. p. 1525, 140 00 Praha, a to ve prospěch spol. Tai, AllianceContinent s.r.o., IČO: 02646021, se sídlem Jindřicha Bubeníčka č. p. 1598, 104 00 Praha, které založil jednatel společnosti Bogdan PATANIN, nar. 09.03.1994, st. přísl. RUS, trv. bytem Táboritská 611/8, 130 00 Praha-Žižkov, který měl jako jediný k účtům dispoziční práva,

neboť zde existují pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.

Odůvodnění

Dne 13.12.2019 byl na zdejší součást PČR, OŘP Praha IV, SKPV, OHK, 3. oddělení, přijato oznámení od Finančního analytického úřadu ve věci podezření, kdy šetřením FAÚ byly zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin, a to v souvislosti s finančními transakcemi na bankovních účtech subjektu: Tai, AllianceContinent, s. r. o., IČO 02646021, se sídlem Jindřicha Bubeníčka 1598/7, 104 00 Praha 10 – Uhříněves., a to ve spojitosti s jednatelem výše uvedené spol. Bogdanem PATANINEM, nar. 09.03.1994.

Ve věci bylo ze strany FAÚ provedeno rozsáhlé šetření, kdy bylo zjištěno, že dne 25. 7. 2019 byl jako jediný vlastník a jednatel zapsán Bogdan PATANIN, nar. 09.03.1994, svobodný, st. přísl. RUS, doklad: 000829813, trv. bytem Táboritská 611/8, 130 00 Praha-Žižkov.

Ve prospěch Tai, AllianceContinent, s. r. o., byly také vedeny bankovní účty u spol. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a to č. 1228426010/2700 ve měně EUR, č. 1228426029/2700 ve měně USD, k nimž měl dispoziční oprávnění pouze PATANIN Bogdan. V transakční historii výše uvedených devizových bankovních účtů, resp. jejich devizových měnových složkách, majitele Tai, AllianceContinent, s. r. o., byly detekovány pouze zahraniční tranzitní platby s účty společností vedenými v AML rizikových destinacích. Firemní účty nevykazovaly žádné transakce, které by nasvědčovaly reálné podnikatelské činnosti společnosti v České republice (platby provozních nákladů, výplaty mezd zaměstnanců, úhrady daňových povinností, nájmu, atd.).

Na základě výše uvedeného byly dne 13.12.2019 ve věci zahájeny úkony trestního řízení, a to pro podezření z trestné činu legalizace výnosů z trestné činnosti, kterého se měl jako jednatel spol. Tai, AllianceContinent, s. r. o., IČO 02646021, dopustit její jednatel Bogdan PATANIN, nar. 09.03.1994, svobodný, st. přísl. RUS, doklad: 000829813, trv. bytem Táboritská 611/8, 130 00 Praha-Žižkov.

Na základě výše uvedeného policejní orgán dne 16.12.2019 rozhodl po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 ze dne 16.12.2019, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovních účtech prostřednictvím FAÚ, podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajištěním věcí, a to veškerých peněžních prostředků, včetně jejich příslušenství a peněžních prostředků dodatečně došlých na bankovním účtu číslo 1228426010/2700 vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, na bankovním účtu číslo 1228426029/2700 vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, na bankovním účtu číslo 1228426002/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242 a bankovní účet číslo 7898304028/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že peněžních prostředky byly výnosem z trestné činnosti. Na základě výše uvedeného byly na výše uvedených účtech, které jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zajištěny peněžní prostředky ve výši 696 423 EUR a 50 795 USD, kdy aktuální zůstatek zajištěných peněžních prostředků je 658 417,13 EUR a 55 009,26 USD, jelikož došlo v rámci exekučnímu příkazu ke vyplacení peněžních prostředků ve výši 931 212 Kč ve prospěch Finančního úřadu pro hl. město Prahu.

Dne 26.3.2020 byla dle § 8 odst. 1 trestního řádu zažádána Česká správa sociálního zabezpečení, zda eviduje osoby v pracovně právním vztahu ke společnosti Tai, AllianceContinent s.r.o., IČ: 02646021, se sídlem Jindřicha Bubeníčka č. p. 1598, 104 00 Praha, kdy ze strany ČSSZ byl dne 27.5.2020 policejní orgán vyrozuměn o tom, že výše uvedená společnost neprocházela evidencí ČSSZ, tudíž neměla žádné zaměstnance.

Ve věci je zřejmé, že Bogdan PATANIN, nar. 09.03.1994, jako jednatel společnosti Tai, AllianceContinent s.r.o., IČ: 02646021, v období od 15.10.2019 do 19.11.2019, využil bankovního účtu č. 1228426029/2700 v měně EUR, a v období od 24.10.2019 do 2.1.2020, využil bankovního účtu č. 1228426010/2700 v měně USD, které jsou vedeny ve prospěch společnosti Tai, AllianceContinent s.r.o., u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., tak, že na účtu č. 1228426029/2700 v měně EUR, byly přijaty peněžní prostředky v celkové výši 1 442 525 EUR a odeslány peněžní prostředky ve výši 746 102 EUR, a dále na účtu č. 1228426010/2700 v měně USD, byly přijaty peněžní prostředky v celkové výši 134 901 USD a odeslány peněžní prostředky ve výši 79 900 USD, kdy se jednalo o tranzitní platby společností, které sídlí z pohledu legalizace výnosů z trestné činnosti v rizikových zemích, kdy se tyto peněžní prostředky pokusil legalizovat dodáním upravených smluv a upravených faktur, a tím zakrýt jejich nelegálně nabytý původ, kdy tyto peněžní prostředky pochází z blíže neurčené trestné činnosti, kdy výše uvedené bankovní účty společnosti byly použity k zakrytí nelegálně nabytých peněžních prostředků a jejich následné převedení na cizí bankovní účty v zahraničí, které byly zjevně používány k legalizaci výnosů z trestné činnosti, což rovněž vyplývá z výsledků mezinárodní justiční spolupráce s dalšími státy.

Vzhledem k tomu, že jsou na místě pochybnosti o tom, komu a v jaké výši přísluší zajištěné finanční prostředky, a zároveň je zde dáno podezření, že peněžní prostředky pochází z blíže neurčené trestné činnosti, je na místě uložit zajištěné peněžní prostředky do úschovy soudu.

Uložení věci do úschovy je ve smyslu § 80 odst. 1 trestního řádu vyvoláno potřebou objasnit vlastnické nebo jiné právo k věci, neboť existují pochyby, kdo má k dané věci vlastnické právo. V předmětné věci jsou tyto pochyby dány vysokým počtem transakcí, které byly přeš účty přeposílány na další podezřelé účty. Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby v něm soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení řešil skutkové nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.

Pokud některá z osob, která zaslala finanční prostředky na předmětný bankovní účet, chce uplatnit své právo na tyto finanční prostředky, může tak učinit občanskoprávní cestou u Obvodního soudu pro Prahu 10, kam budou finanční prostředky uloženy do úschovy poté, co toto usnesení nabude právní moci.

Shora uvedenými skutečnostmi policejní orgán o d ů v o d ň u j e rozhodnutí, jak je psáno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Ing. Petr POSPÍŠIL

Vyvěšeno dne: 25.8.2022 komisař

Sejmuto dne: 10.9.2022 tel. 974860533

