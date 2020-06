Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Usnesení podle ustanovení § 159a) odst. 5 trestního řádu

Č.j.: KRPS-16655/TČ-2020-010314

Sdělení

pro vyvěšení na úřední desce podle § 64 odst. 4 trestního řádu

Adresát:

Lukáš VITÁSEK, nar. 22.01.1988

Doručovaná písemnost:

Usnesení podle ustanovení § 159a) odst. 5 trestního řádu k č.j. KRPS-16655/TČ-2020-010314

Policejní orgán, který písemnost doručuje:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor Kladno

Obvodní oddělení Kladno

Nám. Edv. Beneše 1613

272 54 Kladno

Protože adresát nebyl při doručení písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do deseti dnů od uložení nevyzvedl, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, nebo uvedenou adresu označil pro účely doručování. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílateli a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce.

Uloženou písemnost si na výše uvedeném Obvodním oddělení Kladno Policie ČR můžete vyzvednout v pracovních dnech v době od 07:30 hodin do 15:30 hodin.

Vyvěšeno: 23.6.2020

Sejmuto:

nprap. Martin Darsa vrchní inspektor tel.974873500

fax.974870695

vytisknout e-mailem