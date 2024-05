Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Usnesení o zrušení zajištění věci podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu

Č. j. KRPH-123809-71/TČ-2023-050281

Hradec Králové 27.03. 2024

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, , územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové

r o z h o d l

dne 12.12.2023 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství Hradec Králové ze dne 25.03.2024, pod sp. zn. 1 ZN-5151/2023 Viktoriia SAVIELIEVA, nar. 24.09.2002, trv. bytem Rolnické náměstí 15/8, 312 00 Plzeň-Lobzy, Česko

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

ve věci zajištěných finančních prostředků dle § 79a trestního řádu, na bankovním účtu č. XXXXXXXXX, vedeném u Raiffeisenbank, v celkové výši 200.000,- Kč

neboť

zajištění věcí již není třeba.

Odůvodnění

Policejní orgán dne 12.12.2023 zahájil úkony tr. řízení pro: přečin podvod § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, zločin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku § 234 odst. 3 tr. zákoníku a přečin neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací podle 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 12.12.2023 v době od 08:13 hodin do 11:45 hodin, z neznámého místa, prostřednictvím dvou pravděpodobně spoofovaných českých čísel +420 721 438 997 a následně +420 721 438 541 kontaktoval poškozenou T.P. na jejím tel. čísle +420XXXXXXXXX, a během dvou telefonických hovorů, během kterých vystupoval jako pracovník České národní banky pod smyšlenou legendou, že došlo k napadení jejího účtu vedeného u ČSOB banky, uvedl poškozenou v omyl, a ta následně postupovala dle instrukcí pachatele, přihlásila se ze svého mobilního telefonu do bankovnictví ČSOB ke svému účtu č. XXXXXXXXX vedeného u banky ČSOB a dále si dle instrukcí pachatele do svého mobilního telefonu a stolního počítače svého zaměstnavatele Střediska výchovné péče Návrat, Nerudova č.p. 104/63 Hradec Králové nainstalovala aplikaci TeamViewerQicksupport, sloužící k vzdálené správě výpočetní techniky a zpřístupnila mu tak přístup do těchto zařízení, čímž pachateli zpřístupnila internetové bankovnictví ke svému účtu, přičemž pachatel následně bez souhlasu a vědomí oprávněné během dopoledních hodin dne 11.12.2023 zažádal o úvěr ve výši 350.000,- Kč, přičemž tato částka byla obratem připsána na účet poškozené, a následně provedl celkem 13 příkazů k zúčtování o různých částkách ve prospěch bankovních účtů čísel 4351503003/5500, 4811098003/5500, a 4629359043/5500, čímž poškozené způsobil škodu v celkové výši 405.600,- Kč.

Pol. orgán sděluje, že poškozená pí. Pevná shora uvedené platby uvedla jak do výslechu, tak je identifikovala i v rámci předložených výpisů z bankovních účtů. Dále pol. orgán na základě souhlasu poškozené vyžádal od předmětných bankovních institucí výpisy dotčených bankovních účtů.

Poškozená uvedla, že neznámý pachatel, který se vystupoval jako pracovník/ce České národní banky, pod smyšleným příběhem napadení jejího bankovního účtu, ji navedl k instalaci softwaru na vzdálenou správu TeamViewerQicksupport, do svého mobilního telefonu a stolního počítače svého zaměstnavatele a následně ji pomocí metod sociálního inženýrství přesvědčil, aby poškozená vstoupila do internetového bankovnictví, čímž pomocí výše uvedené aplikace neznámý pachatel získal přístup do internetového bankovnictví poškození a odkud následně zadal odchozí platby z bankovních účtů.

Dále jmenovaná uvedla ve výslechu podrobný sled událostí, který je popsán shora. Dále sama uvedla, že aplikaci pro vzdálený přístup TeamViewerQicksupport ze svého mobilního telefonu a stolního počítače odinstalovala.

Po zhodnocení všech skutečností pol. orgán dospěl k závěru, že pí. Pevná byla podvedena neznámým pachatelem a finanční prostředky jí byly odcizeny bez jejího vědomí, pokládá pol. orgán za důležité peněžní prostředky zajistit.

Podle ustanovení § 135b odst. 2 trestního zákoníku se bezprostředním výnosem z trestné činnosti rozumí mj. věc, která byla získána trestným činem.

Policejní orgán má za prokázané, že částka ve výši 200.000,-Kč poukázána na účet č. 4811098003/5500 je bezprostředním výnosem trestné činnosti ve smyslu § 135b odst. 2 tr. zákoníku.

Policejní orgán vydal usnesením dle ust. § 79a odst. 1 tr. ř. dne 12.12.2023, pro zajištění finančních prostředků v celkové výši 200.000 Kč na bankovním účtu č. XXXXXX.

Jako majitel výše uvedeného bankovního účtu byla ztotožněna osoba Viktoriia SAVIELIEVA, nar. 24.09.2002. Dle bankovního výpisu a vyjádření dotčené banky se na předmětném bankovním účtu v době blokace nacházel zůstatek ve výši 0 Kč.

Z tohoto důvodu již není zajištění bankovního účtu č. XXXXXXXXX potřebné pro další řízení.

Pro zrušení zajištění potřebuje policejní orgán předchozí souhlas státního zástupce, tento byl vydán dne 25.03.2024 a proto policejní orgán postupuje v dikci tohoto souhlasu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

nprap. Jakub Rusiňák

vrchní inspektor

tel.974527429, jakub.rusinak@pcr.cz



Vyvěšeno dne: 03.05.2024

Sejmuto dne: 02.06.2024

