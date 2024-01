Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Usnesení o zrušení zajištění věci podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu

Č. j. KRPH-97801-105/TČ-2023-050481

Hradec Králové 10.01. 2024

Počet stran: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové

r o z h o d l

dne 10.01.2024 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 09.01.2024, pod sp. zn. 1 ZN-4907/2023 v trestní věci NP přečinu podvodu podle § 209/1,3 trestního zákoníku

takto:

podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2606229028/3030 vedeném u Air Bank a.s., IČO: 29045371, patřící osobě: Vladislav LEKOMTSEV, nar. XXXXXXX a to až do výše 199.977,- Kč.

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Dne 22.9.2023 bylo subjektu Air Bank a.s., IČO: 29045371 doručeno usnesení o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 2606229028/3030 vedeném u Air Bank a.s., IČO: 29045371, patřící osobě: Vladislav LEKOMTSEV, nar. XXXXXXX a to až do výše 199.977,- Kč.

Dle sdělení Air Bank a.s., IČO: 29045371 ze dne 5.1.2024, je na předmětném bankovním účtu zajištěn zůstatek ve výši 112,10,-Kč. Šetřením policejního orgánu bylo však zjištěno, že z předmětného bankovního účtu bylo dne 21.9.2023, prozatím neznámým pachatelem, provedeno 9 hotovostních výběrů v celkové výši 251.900,-Kč, tedy byly vybrány peněžní prostředky ve větším množství, než na účet byly převedeny od poškozeného Vojtěch Kosaře. S ohledem na výše uvedené tak po zrušení zajištění předmětného bankovního účtu nebudou tyto vydány, respektive vráceny poškozenému a budou ponechány bance k dalšímu opatření.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Aleš Halama

komisař

tel:974 527 414

email: ales.halama@pcr.cz



Vyvěšeno dne: 11.01.2024

Sejmuto dne: 10.02.2024

vytisknout e-mailem