Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků - Mykola Konoval

Č. j. KRPA-345676-42/TČ-2022-001276



P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha II

Služba kriminální policie a vyšetřování

Odbor obecné kriminality - 6. oddělení

Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

Praha 28. června 2023

Počet stran: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 6. oddělení, Nádražní 274/16a, 150 00 Praha 5

r o z h o d l

dne 28.06.2023 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 ze dne 17.04.2023, pod sp. zn. 2 ZN-3358/2022-22 ve věci

trestných činů Podvodu a Neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací dle § 209/1 a § 230/1,2a,3a) trestního zákoníku, kterých se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době od 25.10.2022 12:20 do 25.10.2022 12:25 uvedl v omyl poškozenou Šenkovou Barboru, jelikož při prodeji zboží na internetovém portálu bazos.cz. jí zaslal fiktivní odkaz tohoto portálu, který ji navedl na fiktivní stránky internetového bankovnictví České spořitelny, kde poškozená v domnění, že se jedná o skutečné stránky banky zadala své přihlašovací údaje do bankovnictví, na češ z bankovního účtu poškozené byla neoprávněně odčerpána finanční hotovost ve výši 50.200,- Kč ve prospěch bankovního účtu číslo 4864899023/0800.

takto:

podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, a to:

ve výši 50.200,-Kč na bank. účtu 4864899023/0800, vedeném na osobu Mykola KONOVAL, nar. 18.01.1999

Peníze po nabytí účinnosti tohoto Usnesení o zrušení zajištění žádá poškozená Barbora ŠENKOVÁ, nar. 18.03.1985 vrátit na bankovní účet č. 1634815193/0800.

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Dne 28.6.2023 nabylo účinnosti Usnesení zdejšího policejního orgánu pod č. j. KRPA-345676-38/TČ-2022-001276 ze dne 25.5.2023, kterým bylo rozhodnuto tak, že podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu policejní orgán vydává osobě: Barbora ŠENKOVÁ, nar. 18.03.1985, trvale bytem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha-

Nusle nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu a to: peníze české měny ve výši 50.200,-Kč, kdy se jedná o zajištěné finanční prostředky ve výši 50.200,-Kč na bank. účtu 4864899023/0800, vedeném na osobu Mykola KONOVAL, nar. 18.01.1999, protože jich už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenované na tuto věc.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Bc. Jiří Liška

komisař

tel: 974 855 614

email: jiri.liska3@pcr.cz

datová schránka: rkiai5y

Vyvěšeno dne: 29.6.2023

Sejmuto dne: 15.7.2023

