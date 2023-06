Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků - Ivan Davydenko

Č. j. KRPA-236300-34/TČ-2022-0012SV

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Stálá výjezdová skupina, Karlovo náměstí 325/7, 120 00 Praha 2

r o z h o d l

dne 18.07.2022 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu

ve věci trestního řízení vedeného pod shora uvedeným č. j. pro zločin krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, podvodu podle §209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230 odst. 1, odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 230 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) trestního zákoníku a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že vylákal z poškozené přihlašovací údaje k jejímu internetovému bankovnictví č. účtu: 1014507966/6100 vedený u spol. Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle a to tak, že předstíral zájem o inzerát na prodej oděvu v hodnotě 350,-Kč, který poškozená umístila do aplikace Vinted.cz, kdy následně provedl bez vůle a souhlasu poškozené opakované platby ve prospěch níže uvedených bankovních účtů:

č. účtu: 2367548012/3030 - finanční částka 32.100,-Kč, 42.500,-Kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč, 35.000,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč - celková částka 408.100,-Kč

č. účtu: 2401046017/3030 - finanční částka 25.000,-Kč, 24.500,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč - celková částka 297.500,-Kč

č. účtu: 306709995/0300 - finanční částka 49.500,-Kč, 21.500,-Kč, - celková částka 71.000,-Kč

č. účtu: 3067099950/0300 - v rámci pokusu finanční částka 21.500,-Kč - zde proběhlo storno a částka 21.500,-kč stržena nebyla

č. účtu: 2390303013/3030 - finanční částka 25.000,-kč, 49.500,-Kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 25.000,-Kč, 25.000,-Kč, - celková částka 273.500,-Kč

č. účtu: 309447708/0300 - finanční částka 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, - celková částka 148.500,-Kč

č. účtu: 309447038/0300 - finanční částka 49.500,-Kč, 49.500,-Kč, 49.500,-Kč - celková částka 148.500,-Kč

č. účtu: 305244735/0300 - finanční částka 49.500,-Kč, v rámci pokusu 2x 49.500,-Kč, 49.500,-Kč - zde došlo ve dvou případech ke stornu a částky strženy nebyly

- dále dne 18. 7. 2022 provedl 5 plateb ve výši 14.999 UA (ukrajinská hřivna) a 1 platbu ve výši 869 US (dolarů), kdy těmito platbami způsobil škodu ve výši 63.550,81-Kč,

vše ku škodě poškozené fyzické osoby Kristýna STUCHLOVÁ, nar. 11.10.1993, které vznikla škoda v celkové výši 1.460.150,81,-Kč

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

finanční prostředky až do celkové výše 273 500,- Kč došlé na bankovní účet č. 2390303013/3030 vedený v bance Air Bank a.s., IČO: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6-Dejvice

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Odůvodnění

Úkony trestního řízení ve věci uvedené ve výroku tohoto usnesení byly zahájeny nadepsaným policejním orgánem dne 18. 7. 2022 na základě oznámení od poškozené Kristýny STUCHLOVÉ, nar. 11.10.1993, která v rámci své prvotní výpovědi ve smyslu § 158 odst. 6 trestního řádu mimo jiné uvedla, že dne 17. 7. 2022 přibližně ve 14:00 hodin přes aplikaci Vinted.cz chtěla prodat oblečení. Účet na aplikaci Vinted má asi 2 měsíce, aplikaci si stáhla přes google play, vytvořila si zde účet, který nazvala palacinka93. Dále si zde vložila svůj email stuchlova.kristyna@seznam.cz a účet ověřila přes svůj facebook, kde má stejný email. Téhož dne asi v 17:00 hodin na svůj účet v aplikaci Vinted.cz vložila svou platební kartu č. 5168 9185 0551 5577. Tato karta je na její jméno a u banky Equabank. Tuto kartu asi po pěti minutách z účtu smazala.

Poté, nabídla přes svůj účet na Vinted.cz k prodeji zelené šaty s páskem, a následně jí do chatu v této aplikaci kontaktovalo asi osm osob. Ona reagovala hned na tu první žádost. Tato komunikace zpětně nejde v aplikaci dohledat. U tohoto profilu však byla vložena fotografie ženy do pasu v červených šatech. Kupující se jí zeptala zda můžu zásilku poslat přes zásilkovnu, na což odepsala, že to není problém. Paní odpověděla, že v tom případě jí požádá o emailovou adresu. Dále jí zaslala printscreen obrazovky, kde bylo logo vinted, objednávka jejích šatů a informace, že k dokončení objednávky potřebuje její email. Z tohoto důvodu jí svůj email stuchlova.kristyna@seznam.cz zaslala. Na to paní odepsala, že děkuje a že mám v emailu potvrzení objednávky. Poté se ihned přes svůj mobilní telefon přihlásila na svůj email. Tam měla v 15:05 hodin email od zásilkovny a zároveň email od Vinted. Ona nejdříve šla na ten email od zásilkovny, kde potvrdila objednávku. Když rozklikla email, objevil se jí název produktu: zelené šaty, Cena balíčku: 350,- Kč, Doručovací adresa Olšanská 54/3, 130 00 Praha - Praha 3, Jméno přijímače: Anna Cvak. Tohoto si udělala printscreen, který má stále v telefonu uložený. Pak na tomto odkazu klikla na odkaz dostávat, kdy předpokládala, že obdrží peníze. Dále to zde chtělo údaje k jejímu bankovnictví, a to konkrétně přihlašovací číslo do účtu a heslo. Na základě toho měl přijít unikátní kód prostřednictvím SMS na mobilní telefon. Ona tyto údaje vyplnila, kdy se jednalo o její bankovní účet u spol. Equa bank č. účtu 1014507966/6100. SMS zpráva jí přišla, a ona tento kód znovu zadala do odkazu z emailu, kdy se objevilo, že jej zadala chybně, toto opakovala asi dvakrát. Jelikož pokaždé zadala chybně heslo, tak si přístup k internetovému bankovnictví zablokovala. To se mělo odblokovat dne 18. 7. 2022 a ona to z tohoto důvodu nechala až na ráno dne 18. 7. 2022. Uvádí, že jsem si internetové bankovnictví zablokovala vlastní vinou, jelikož zde skutečně uváděla špatné heslo. Dnes 18. 7. 2020 v 7:30 hodin z jejího mobilního telefonu na adrese mého současného bydliště ul. Seydlerova 2148/9, 158 00 Praha opakovala stejný postup, ale přes odkaz z emailu od Vinted.cz. Když tento odkaz rozklikla, tak probíhalo stejné kolečko s bankou jako u prvního uvedeného odkazu. Avšak zde již nebyla zobrazena doručovací adresa a jméno kupujícího. Ona znovu zadala číslo přihlášení do účtu v bance a heslo. Opětovně přišla SMS, ona tento kód zadala a objevila se obrazovka, že vypršela lhůta pro zadání kódu, toto opakovala ještě, a když se to nepodařilo, tak toho nechala. SMS s kódem přišla z Equa bank a bylo v ni uvedeno: "SMS kod pro prihlaseni k uctu je (konkrétní číslo) a platí 5 minut nebo do vygenerování dalšího kodu." Pokaždé, když do odkazu zadala unikátní kód, tak jí to napsalo, že překročila časovou lhůtu pro zadání kódu. Jelikož se jí to stále nedařilo, tak toho nechala a odešla do práce.

Poté co dne 18. 7. 2022 přišla do práce, tak jí na její mobilní telefon začaly chodit upozornění z aplikace internetového bankovnictví o provedených platbách. Z tohoto důvodu telefonicky kontaktovala Equa bank. Zde zablokovali aplikaci internetového bankovnictví, a dále jí doporučili, aby si ještě před tím vybrala nějaké peníze. Dále mi doporučili nahlásit všechny neoprávněné platby. Ve své výpovědi dále uvedla platby, které jí z jejího účtu bez jejího souhlasu a bez jejího vědomí odešly, což doložila též potvrzeními o provedených platbách, kde jsou patrné jak konkrétní částky, tak čísla účtů protistran, při čemž na účet uvedený ve výroku tohoto usnesení byla připsána právě částka uvedená výše.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.



