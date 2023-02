Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Usnesení o zajištění věci dle § 79a odst. 1 tr. řádu

Č. j. KRPH-134060-12/TČ-2022-050411

Jičín 29. prosince 2022

Počet stran: 3



U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor, obvodní oddělení, Balbínova 23, 506 01 Jičín

r o z h o d l

dne 29.12.2022 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu

ve věci NP - PODVOD PŘI PRODEJI ZBOŽÍ PŘES INTERNET - POŠKOZENÁ NOVÁKOVÁ, pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209/1 trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230/1,3a trestního zákoníku a zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234/3 trestního zákoníku,

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

peněžních prostředků na účtu u banky i zajištění peněžních prostředků dodatečně došlých na účet, tedy žádám o zajištění finančních prostředků v celkové hodnotě 79.381,- Kč na účtu č.:4796884013/0800 vedeného u bankovní instituce Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782,

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Odůvodnění

Dne 28. 12. 2022 byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209/1 trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230/1,3a trestního zákoníku a zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234/3 trestního zákoníku, a to na základě oznámení Pavlíny Novákové, která přes internetové stránky Facebook Marketplace prodávala kabát, kdy dne 28. 12. 2022 v místě bydliště XXXXXXX, obdržela na Messenger zprávu od uživatele pod názvem "зоя" se zájmem o koupi, kdy následně obdržela do poskytnuté emailové schránky email od údajné Zásilkovny.cz (alextitovmail@icloud.com), kde odkaz potvrdila a vyplnila zde své platební údaje ke své platební kartě Visa České spořitelny a následně potvrdila přijatý George klíč. Tento postup na základě další komunikace přes WhatsApp s údajnou podporou Zásilkovny.cz, tel: 773 990 244 zopakovala, včetně potvrzení George klíče. Při třetím opakování jí bylo telefonováno z banky s dotazem na provedené transakce, kdy teprve zjistila, že z jejího účtu č. XXXXXXX došlo k neoprávněné platbě ve výši 79.381, Kč ve prospěch účtu č. 4796884013/0800, čímž měla být poškozené: Pavlína NOVÁKOVÁ, XXXXXXX, způsobena škoda 79381,- Kč.

Číslo předmětného bankovního účtu, na který byly odeslány peněžní prostředky, poskytl ke spisovému materiálu poškozený na základě informací, kterému poskytla jeho banka.

S ohledem na způsob spáchání trestné činnosti lze předpokládat, že předmětný bankovní účet č. 4796884013/0800 vedený u bankovní instituce Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782 byl založen výhradně pro výnosy z trestné činnosti.

Tedy z těchto důvodů policejní orgán podle § 79a odst. 1 tr. řádu zajišťuje na bankovním účtu č. 4796884013/0800 vedeného u bankovní instituce Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, peněžní prostředky v celkové výši 79.381,- Kč a v případě nedostatečných finančních prostředků na účtu se zajišťují i peněžní prostředky dodatečně došlé na účet tak, aby byly na účtu zajištěny finanční prostředky až do celkové výše 79.381,- Kč, tak jak je uvedeno shora ve výrokové části usnesení.

S odkazem na výše uvedené rozhodnutí o zajištění peněžních prostředků považuji za odůvodněné, neboť se jedná o výnos z trestné činnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

za policejní orgán

npor. Ing. Roman Vích

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 22.02.2023

Sejmuto dne: 24.03.2023

