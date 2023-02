Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Č. j. KRPH-93027-45/TČ-2022-050481

Jičín 23. února 2023

Počet stran: 2

USNESENÍ

Policejní orgán Policie České republiky, , územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Balbínova 24, 506 01 Jičín rozhodl dne 23. února 2023 ve věci NP NEOPRÁVNĚNÝ PŘEVOD PENĚZ Z ÚČTU POŠK. ŽALSKÁ

takto:

podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám



osobě: Petra ŽALSKÁ (roz. ZEMANOVÁ), nar. 05.02.1985, trvale bytem Jičín-Soudná č. p. 16, 506 01 Jičín-Soudná

nemovité věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu

a to:

to peněžní prostředky ve výši 295,92 Kč, zajištěné dle § 79a/1 trestního řádu na základě usnesení policejního orgánu č.j.: KRPH-93027-8/TČ-2022-050481 ze dne 23.8. 2022 na celkovou částku 200.000,- Kč, na bankovním účtu číslo 4661008083/0800 vedeném u spol. Česká spořitelna a.s. pro osobu Aituar Maxyutov, nar. 28.07.2003, trvale bytem Blattného 2343/13, 15800 Praha-Stodůlky,

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Odůvodnění

Dne 29.08.2022 byly ve smyslu ustanovení § 158/3 trestního řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle dle § 234 odst. 3 tr. zákoníku, přečinu podvod podle § 209/1,3 trestního zákoníku a přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230/2a,3a trestního zákoníku, kterého se měl dopustit NP tím, že dne 29.8.2022 v době okolo 11:40 hod. zaslal poškozené Petře Žalské, nar. 5.2.1985 z telefonního čísla, které poškozená vymazala, na její telefonní číslo 775118552 SMS, kde bylo uvedeno: "MPSV Dotace v ramci programu bydleni 2022 Získat : https://www.mpvs-bydleni.cz/", kdy poškozená následně tuto SMS zprávu přeposlala svému manželovi, který odkaz rozklikl, byl vyzván k vyplnění údajů o bankovním účtu a přihlášení se prostřednictví identity České spořitelny, což učinil a potvrdil prostřednictvím aplikace George, kdy následně náhledem na běžný účet č. 4177582083/0800 majitelky Petry Žalské zjistil, že na vrub jejich účtu byla odeslána částka 200.000,-Kč ve prospěch bankovního účtu č. 4661008083/0800, čímž měla být poškozené - Petra ŽALSKÁ (roz. ZEMANOVÁ), nar. 05.02.1985, trvale bytem Jičín-Soudná č. p. 16, 506 01 Jičín-Soudná, způsobena škoda 200000,- Kč

V průběhu prověřování bylo policejním orgánem ÚO OHK Jičín dne 23.8. 2022 vydáno usnesení č.j.: KRPH-93027-8/TČ-2022-050481, kterým byly dle § 79a/1 trestního řádu na bankovním účtu číslo 4661008083/0800 vedeném u spol. Česká spořitelna a.s., zajištěny odcizené finanční prostředky do výše 200.000,- Kč. Dle sdělení ČS a.s. ze dne 14.12.2022 byl uvedený účet zrušen a reálně byly zajištěny finanční prostředky v celkové výši 295,92 Kč.

Z výpisu CEÚ vyplývá, že do jeho zrušení byla majitelem bankovního účtu číslo 4661008083/0800 osoba Aituar Maxyutov, nar. 28.07.2003, trvale bytem Blattného 2343/13, 15800 Praha-Stodůlky. Tato osoba finanční prostředky, které na její účet přišly, přeposílal dále na základě pokynů od třetích osob. Na účet přišly výhradně peněžní prostředky pocházející z účtu poškozené a pocházející z trestné činnosti prováděné pod výše uvedeným modem operandi.

Poškozená souhlasí s vydáním finančních prostředků na bankovní účet číslo 4177582083/0800, ze kterého byly odcizeny.

Na základě výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto, jak je uvedeno výše.

Poučení:



Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.



por. Mgr. Michal Císař

komisař



Vyvěšeno dne: 23.02.2023

Sejmuto dne: 24.03.2023

