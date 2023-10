Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o zajištění finančních prostředků na bankovním účtu

Č. j. KRPA-75145-30/TČ-2023-001475-IK

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

Stálá výjezdová skupina

Sdružení1, 145 04 Praha 4

Praha 27.února 2023

Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Stálá výjezdová skupina, Sdružení 1, 14000 Praha 4

r o z h o d l

dne 27.02.2023 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu

ve věci NP PADĚLÁNÍ PLATEBNÍHO PROSTŘEDKU KHLUDENEV

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to

finanční prostředky ve výši 33.000,- Kč na bankovním účtu č. 2518391017/3030

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Odůvodnění

Na základě oznámení ze dne 27.2.2023, od poškozeného Igor KHLUDENEV, nar. 01.12.1996, byly dle ust. 158 odst. 3 trestního řádu, zahájeny úkony trestního řízení ve věci neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst. 3 tr. zákoníku, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že neznámý pachatel na neznámém místě dne 26.2.2023, zareagoval na inzerát na prodejním portálu Marketplace, který zde uveřejnil poškozený, tomuto zaslal odkaz https://dpd-cz.order6853.info/9432300, který ho přesměroval na stránky vypadající jako stránky DPD, kde si poškozený vybral svou banku, vyplnil údaje ke své platební kartě včetně CVV kódu, kdy tyto údaje zneužil neznámý pachatel k padělání platebního prostředku a z bankovního účtu poškozeného č. 2349631015/3030, převedl finanční prostředky ve výši 33.000,- Kč na bankovní účet č. 2518391017/3030.

Vzhledem k výše uvedenému se lze důvodně domnívat, že finanční prostředky v celkové výši 33.000,- Kč, byly neoprávněně převedeny z bankovního účtu poškozeného na bankovní účet 2518391017/3030, rozhodl policejní orgán o zajištění finančních prostředků na výše uvedeném bankovním účtu, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že zajištěná věc je výnosem z trestné činnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu

a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

za policejní orgán

por. Bc. Jaroslav SMÍTKA

Vyvěšeno dne: 9.10.2023

Sejmuto dne 25.10.2023

