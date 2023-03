Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Usnesení o vydání věci podle ustanovení § 81a trestního řádu

Č. j. KRPH-98859-72/TČ-2022-050481

Jičín 10. března 2023

Počet stran: 3

USNESENÍ

Policejní orgán Policie České republiky, , územní odbor, oddělení hospodářské kriminality, Balbínova 24, 506 01 Jičín rozhodl dne 10. března 2023 ve věci NP NEOPRÁVNĚNÝ PŘEVOD PENĚZ Z ÚČTU POŠK. SOTONA

takto:

podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám

osobě: Ing. Miroslav SOTONA, nar. XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu

a to:

peněžní prostředky ve výši 35.549,82 Kč, konkrétně zajištěné rozhodnutím policejního orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, obvodní oddělení, nám. Jiřího z Poděbrad 158, 508 01 Hořice, na bankovním účtu č. 1521925003/2700, vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle, majitele Konstantina Jevhenjeva, nar. XXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na základě usnesení o zajištění věci podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vydaného dne 14.9.2022, pod č.j. KRPH-98859-8/TČ-2022-050410, s nabytím právní moci dne 7.3.2023, jako výnos z trestné činnosti,

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Odůvodnění

Dne 14.09.2022 byly policejním orgánem Policie ČR, KŘP Královéhradeckého kraje, ÚO Jičín, obvodní oddělení, nám. Jiřího z Poděbrad čp. 158, 508 01 Hořice, podle § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 alinea 1 trestního zákoníku, v jednočinném souběhu s přečinem neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečinem podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 14.09.2022, okolo 10:00 hod., v rámci přístupu poškozeného k webovému rozhraní internetového bankovnictví Komerční banky a.s., ke svému bankovnímu účtu č. 381310247/0100, dosud nezjištěným způsobem získal nezjištěný rozsah informací, které mu umožnily provést neoprávněný bankovní převod na vrub bankovního účtu poškozeného ve výši 70.000,- Kč, a to ve prospěch bankovního účtu č. 1521925003/2700, čímž poškozenému Ing. Miroslavu SOTONOVI, nar. XXXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXXXXXX, způsobil majetkovou škodu ve výši 70.000,- Kč a nemajetkovou újmu.

Ze strany pol. orgánu PČR, OOP Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad čp. 158, 508 01 Hořice, bylo dne 14.9.2022 vydáno usnesení podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, a to bez předchozího souhlasu státního zástupce, kdy souhlas byl následně ze strany OSZ dodatečně vydán. Uvedeným postupem byl zjištěn zůstatek na zájmovém bankovním účtu v době zajištění ve výši 34.421,80 Kč.

Z výslechu poškozeného Ing. Miroslava Sotony pak vyplývá, že se dne 14.9.2022 okolo 10:00 hod. se chtěl přihlásit v místě svého bydliště na stolním počítači na webové stránky bankovní instituce Komerční banky a.s., aby si zkontroloval stav svého bankovního účtu, kdy k webovému rozhraní přihlašovací obrazovky Komerční banky a.s. pak pravděpodobně přistupoval skrz webovým vyhledávačem Seznam.cz zobrazený odkaz, kdy mu byly zobrazeny webové stránky totožné s oficiálními stránkami požadované bankovní instituce, přičemž na uvedených webových stránkách vyplnil požadované bankovní údaje. Následně během cca 5 minut došlo k výše uvedené transakci ve výši 70.000,- Kč, kterou dle svých slov nezadal a ani úmyslně neautorizoval.

Cestou OSZ Jičín byly vyžádány informace z CEÚ, kdy bylo zjištěno, že majitelem zájmového bankovního účtu je veden Konstantin JEVHENJEV, nar. XXXXXXXXXX, XXXXXXX, adresa pro účely doručování v ČR XXXXXXXXXXXXXXXX, kdy na uvedenou adresu mu bylo v písemné podobě zasláno usnesení o zajištění věci, které se policejnímu orgánu vrátilo jako nedoručené. Současně bylo cestou Policie ČR, OHK Prostějov vyžádáno provedení výslechu jmenovaného, kdy uvedené se však nepodařilo realizovat, kdy jmenovaný nebyl na uvedené adrese i přes následně provedené šetření zjištěn a současně k němu v rámci prověřování dané věci nebyly zjištěny ani žádné informace. Usnesení dle § 79a trestního řádu tak bylo s ohledem na výše uvedené skutečnosti zveřejněno na úřední desce a dne 7.3.2023 nabylo právní moci. Ke jmenovanému pak lze doplnit, že tento je v rámci výpisu CEÚ a smlouvy o založení bankovního účtu veden pod příjmením: "Jevhenjev", přičemž v osobním dokladu, doloženém bankovní instituci při založení předmětného bankovního účtu je pak uveden pod příjmením: "Jevgenjev".

Z výpisu transakcí bankovního účtu č. 1521925003/2700 pak mimo jiné vyplývá, že dne 13.9.2022 tvořil zůstatek na tomto účtu 0,- Kč. Následně dne 14.9.2022 došlo k připsání částky ve výši 70.000,- Kč, učiněných na vrub bankovního účtu č. 381310247/0100, poškozeného Ing. Miroslava Sotony. Dne 15.9.2022 došlo ze strany bankovní instituce k zajištění finančních prostředků na účtu klienta. Dne 27.9.2022 došlo k zaúčtování dvou karetních transakcí z daného bankovního účtu, kdy se jednalo částky ve shodné výši 2x 17.225,09 Kč. Zůstatek ke dni 5.10.2022 pak tvoří částka ve výši 35.549,82 Kč, jiné transakce v daném období nejsou na uvedeném bankovním účtu evidovány. S ohledem na výše uvedené bylo u bankovní instituce UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242 vyžádáno sdělení aktuální výše zajištěných finančních prostředků, kdy bylo zjištěno, že výše zajištěných finančních prostředků činí 35.549,82 Kč.

Z výše uvedeného se pak lze důvodně domnívat, že se jedná pouze o finanční prostředky Ing. Miroslava Sotony, zajištěné jako výnos z trestné činnosti a je pak dle policejního orgánu na místě tyto zajištěné finanční prostředky vrátit na bankovní účet č. 381310247/0100, poškozeného Ing. Miroslava Sotony. K uvedenému pak lze doplnit, že se souhlasem poškozeného byly vyžádány informace k jeho bankovnímu účtu č. 381310247/0100, kdy bylo ověřeno, že jmenovaný je skutečně majitelem tohoto bankovního účtu a k odečtu finančních prostředků došlo takovým způsobem, jež popsal ve svém podání vysvětlení a jež vyplývá z bankovních informací. Dále bylo zjištěno, že jmenovaný u bankovní instituce reklamoval předmětnou částku, kdy reklamace byla zamítnuta s tím, že nedošlo k zavinění na straně banky a současně pak daná bankovní instituce není ve věci poškozeným subjektem.

Podle § 80 odst. 1 tr. řádu (Podmínky vrácení věci) není-li věci, která byla vydána nebo odňata, k dalšímu řízení už třeba a nepřichází-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání, vrátí se tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Jestliže na ni uplatňuje právo osoba jiná, vydá se tomu, o jehož právu na věc není pochyb. Při pochybnostech se věc uloží do úschovy a osoba, která si na věc činí nárok, se upozorní, aby jej uplatnila v řízení ve věcech občanskoprávních. Pokud osoba, která má na věc právo, ji přes opakovanou výzvu nepřevezme, bude věc prodána a částka za ni stržená bude uložena do úschovy soudu; věc bezcenná se zničí.

Podle § 81a tr. řádu (Postup při vrácení nemovitých věcí a nehmotných věcí) na postup při vrácení nemovitých věcí a nehmotných věcí, které byly zajištěny podle § 79a a při dalším nakládání s nimi, jakož i na postup při vrácení náhradní hodnoty, která byla zajištěna podle § 79g, a při dalším nakládání s ní, se přiměřeně užijí § 80 a 81 tr. řádu.

Vzhledem k tomu, že shora uvedené zajištěné věci (peněžní prostředky, jakožto výnos z trestné činnosti) ve výši 35.549,82 Kč už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu Ing. Miroslava SOTONY, nar. XXXXXXXX, trv. bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na tuto věc, vydává se mu jakožto oprávněné osobě, což na základě shora uvedených skutečností a doposud nashromážděného spisového materiálu policejní orgán považuje za plně odůvodněné.

Poučení:



Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.

nprap. Tomáš Fikar

vrchní inspektor



Vyvěšeno dne: 10.03.2023

Sejmuto dne: 09.04.2023

