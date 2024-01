Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o vrácení zajištěných finančních prostředků - Nadija BRODYUK

Č. j. KRPA-396604-49/TČ-2022-001493

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

U Plynárny 2, 14504 Praha 4

Přípotoční 300, Praha 10

Praha 17. ledna 2024

Počet stran: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. r o z h o d l dne 17.01.2024 ve věci NP ČESKÁ SPOŘITELNA PODVOD

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu

vracím

osobě: Nadija BRODYUK (roz. BROĎUK), nar. 27.01.1980, svobodná, st. přísl. HUN, doklad: 212111347, trv. bytem Podolská 587/104, 147 00 Praha-Podolí, tel.: 776839858

následující věc

finanční prostředky v celkové výši 96.350,-Kč, toho času zajištěných na bankovním účtu číslo 4903381033/0800, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Odůvodnění

Dne 12.12.2023 bylo policejním orgánem PČR, SKPV 3. odd OHK, OŘP Praha IV rozhodnuto o zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu 4903381033/0800, vedeném u České spořitelny a.s. a to prostřednictvím usnesení vedeném pod č.j. KRPA-396604-10/TČ-2022-001213 a to do celkové výše 96.350,-Kč.

Vzhledem k zajištění výše uvedeného účtů není v současné době možné disponovat se zajištěnými prostředky, proto je třeba zajištění ukončit, o čemž může dle § 79a odst. 3 trestního řádu rozhodnout policejní orgán s předchozím souhlasem státního zástupce.

Policejní orgán vydal dne 12.12.2022 usnesená dle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, které se váže k bankovnímu účtu 4903381033/0800, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč. Předmětem zajištění byly finanční prostředky, které policejní orgán označil jako výnos z trestné činnosti, konkrétně trestného činu podvod dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku. Toho se měl neznámy pachatel dopustit tím, že poškozené

Nadija BRODYUK, nar. 27.01.1980 zaslala podvodnou sms, kdy tato na ní reagovala a následně v rámci podvodné legendy zaslala své soukromé finanční prostředky v celkové výši 96.350,-Kč na bankovní účet 4903381033/0800, vedeném u České spořitelny a.s.. Následujícím prověřováním věci bylo zjištěno, že osobou na kterou je tento bankovní účet veden je Yuliia PRONINA, nar. 01.03.1993, svobodná, st. přísl. UKR, doklad: 011089699, trv. bytem Hurbanova 1174/16, 142 00 Praha-Krč, Česko. Jmenovaná se však na území České republiky nezdržuje, což bylo potvrzeno oddělením cizinecké policie a současně ze sdělení vyplývá informace, že jmenovaná je zpět na území Ukrajiny, přičemž v současné bezpečnostní situaci nelze zjistit její místo pobytu na území Ukrajiny. Policejní orgán tedy přistoupil k vydání usnesení dle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu a věc odložil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Za policiejní orgán:

por. Bc. Martin ŠMIROUS

komisař

tel: 974 860 357

DS: rkiai5y

Vyvěšeno dne: 17. ledna 2024

Sejmuto dne: 17. února 2024

vytisknout e-mailem