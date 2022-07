Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o uložení věci do úschovy

Č. j. KRPA-209871-1/TČ-2022-000096

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Krajské ředitelství policie a vyšetřování

Odbor hospodářské kriminality, 6. oddělení

Benediktská 692/1, 110 00 Praha Praha 14. července 2022

Počet stran: 4

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 6.ODD. KŘPA rozhodl dne 04.07.2022 ve věci AGRO TRADE INDUSTRIES S R O LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu ukládám do úschovy

Obvodního soudu pro Prahu 2, Francouzská 808/19, 120 00 Praha 2

následující věc

peněžní prostředky do výše 7.826,38,- EUR na účtu č. 01112235036/2700, vedeném v EUR, u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem ŽELETAVSKÁ 1525, 140 00 PRAHA, ve prospěch právnické osoby Agro Trade Industries s.r.o., IČ: 06859038, se sídlem MATTIOLIHO 3274, 106 00 PRAHA,

neboť zde existují pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.

Odůvodnění

Dne 12.03.2019 policejní orgán zahájil ve věci původně vedené pod č.j.: KRPA-103359/TČ-2019-000096-JP úkony trestního řízení dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu na základě trestního oznámení Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR (dále jen "FAÚ") týkajícího se podezření ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době nejméně od 19. 6. 2018 do doby podání tr. oznámení, prostřednictvím účelově založených společností, mezi kterými se nacházela mimo jiné i shora zmíněná společnost Agro Trade Industries s.r.o., IČO: 06859038, a účtů u různých bank v České republice prováděl bezhotovostní transakce finančních prostředků, pocházejících z údajného obchodního styku mezi předmětnými společnostmi evidovanými v České republice a zahraničními subjekty, v řádu stovek tisíců EUR a USD ze zahraničních bankovních účtů, čímž mohlo docházet k legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy k tzv. praní špinavých peněz, popř. by samotné finanční prostředky mohly být přímo nástrojem trestné činnosti, přičemž uvedené finanční prostředky byly bezprostředně po připsání na bankovní účty vedené v České republice převáděny na další zahraniční bankovní účty.

Ve věci společnosti Agro Trade Industries s.r.o., IČ: 06859038, byly v rámci trestního oznámení a následného šetření zjištěny následující skutečnosti. Společnost byla založena dne 13.2.2018. Dle obchodního rejstříku byl v době oznámení a v prověřované době jediným vlastníkem a jednatelem Dzmitry RALKO, nar. 29.03.1982, st. přísl. BLR. Předmětem činnosti společnosti dle NACE byla výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Dne 19.6.2018 otevřela banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na své pobočce na pobočce Praha 2, Jugoslávská 29, pro společnost Agro Trade Industries s.r.o. následující bankovní účty č. 01112235001/2700 CZK, č. 01112235036/2700 EUR a č. 01112235028/2700 USD, kdy dispoziční oprávnění ke všem uvedeným účtům, a to i prostřednictvím internetového bankovnictví, měl pouze Dzmitry Ralko, jako jednatel společnosti. Z uvedených tří účtů na korunovém a dolarovém účtu nedocházelo k podezřelým transakcím, avšak na účtu č. 01112235036/2700, vedeném v EUR, byly bankou zjištěny podezřelé transakce, při kterých byly ve prospěch účtu zasílány finanční prostředky z účtu společnosti Synegis Limited (účet veden na ostrově Svatá Lucie), následně byly finanční prostředky odeslány na účet společnosti Floral Sales LP (účet vedený v Maďarsku). Na účtu společnosti nebyly registrovány žádné platby související s běžným chodem společnosti. Účet se jevil jako zjevně tranzitní pro zahraniční platební operace, které souvisely výhradně s transakcemi, které se nikterak geograficky ani ekonomicky netýkají České republiky.

Dle analýzy účetních a fakturačních dokladů, doložených právním subjektem bance v reakci na její výzvu, provedené oznamovatelem, tedy FAÚ, se s velkou mírou pravděpodobnosti jedná o podvrhy, tedy faktury, vytvořené elektronicky pouze za účelem doložení konkrétních transakcí v souladu s transakční historií účtu. Společnost měla doložit také několik smluv a faktur, u kterých je zjevné, že nejméně jedno z razítek bylo vloženo do elektronicky připraveného dokumentu v elektronické podobě řádově horší grafické kvality než dokument samotný, případně byla použita imitace otisku razítka, tento kompilát byl následně převeden rovněž do elektronické podoby, a jako sken odeslán bance.

Vzhledem k těmto skutečnostem byly dne 14.03.2019 dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu zajištěny peněžní prostředky do výše 7.826,38,- EUR na bankovním účtu č. 01112235036/2700, vedeném v EUR, u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, se sídlem ŽELETAVSKÁ 1525, 140 00 PRAHA, ve prospěch právnické osoby Agro Trade Industries s.r.o., IČ: 06859038, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že peněžní prostředky na účtu banky jsou výnosem z trestné činnosti.

V rámci prověřování, prováděného shora nadepsaným policejním orgánem, byl mimo jiné zaslán Evropský vyšetřovací příkaz do Maďarska, kde měl být veden bankovní účet společnosti Floral Sales LP, a žádost o mezinárodní právní pomoc do Svaté Lucie, kde měl být veden bankovní účet společnosti Synegis limited. Dle vyhotovených odpovědí z těchto zemí bylo zjištěno, že bankovní účet IBAN: LC43HEMM000000000011002000360716, je skutečně veden bankou HERMES BANK LIMITED, a to pro společnost SYNEGIS LIMITED, jež byla založena a je evidována na Britských Panenských Ostrovech (dále jen "BPO"). Jedná se o akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je Dzimtry RALKO, občan Běloruska (jež je současně jediným vlastníkem a jednatelem společnosti Agro Trade Industries s.r.o., IČ: 06859038), přičemž právě bankovní operace mezi těmito právními subjekty byly předmětem šetření, kdy se jednalo o čtyři bankovní převody z účtu společnosti SYNEGIS LIMITED na účet spol. Agro Trade Industries s.r.o., které byly bezprostředně pro připsání na účet české společnosti přeposlány na maďarský bankovní účet, vedený pro skotskou právní entitu FLORAL SALES LP. Jmenovaným ředitelem společnosti SYNEGIS LIMITED je dle doložených údajů občan Seychelské republika Jonathan Clifford Bibi, s pobytem tamtéž. Dle šetření příslušných orgánů Svaté Lucie společnost SYNEGIS LIMITED nemá na Svaté Lucii evidován žádný jiný bankovní účet, nevlastní žádné nemovitosti, nevyvíjí tam žádnou obchodní činnost, osoby zjištěné jako jí ovládající (Ralko a Bibi) nemají žádný trestní záznam, ale ani záznam o pobytu v zemi. V rámci jimi provedeného šetření byly dále zajištěny listinné podklady související se založením předmětného bankovního účtu, výpis z předmětného bankovního účtu a dále fakturační podklady (dva - č. 30/XSL-c a 28/XSL-a, tedy výdajové faktury). Z obsahu těchto výdajových faktur vyplývá, že společnost Agro Trade Industries s.r.o. žádá společnost SYNEGIS LIMITED o výplatu finančních prostředků (500.000,- EUR a 252.700,- EUR) v souladu se Smlouvou o půjčce uzavřenou mezi těmito dvěma právními subjekty. Předmětná smlouva je taktéž přiložena, přičemž z jejího obsahu vyplývá, že se jedná o smlouvu o půjčce finančních prostředků ve výši 10.000.000,- EUR, určené k nákupu blíže neurčeného zařízení a strojů, výrobních linek, technologií či know-how a surovin z oblasti zemědělství, přičemž půjčka měla být úročena 1% ročně a splacena nejpozději do 31.12.2021. Obě společnosti byly založeny v roce 2018 (únor a březen), předmětná smlouva měla být sepsána 26.11.2018, půjčka ve výši 10 mil. euro je tak poměrně vysoká, vzhledem k neexistující historii obou společností, minimální činnosti, atd. Navíc, o půjčce na obou stranách smlouvy rozhodl Ralko.

Maďarská strana sdělila, že bankovní účet č. 10300002-10704163-00014016, vedený u společnosti MKB Bank Nyrt. v měně USD, je skutečně veden pro společnost Floral Sales LP, avšak ani tato právnická osoba ani osoby, společnost ovládající, nejsou evidovány v jimi dostupných databázích. Dále uvedla, že osoba Abbas Ramiz, st. příslušnost Azerbajdžán, jednající dle jejich informací, ve vztahu k bankovnímu účtu vedenému v Maďarsku, jménem společnosti Floral Sales LP, figurovala ve zprávě EUROPOLu v souvislosti s trestním řízením probíhajícím ve věci trestného činu praní peněz v Budapešti, při kterém měly probíhat převody finanční hotovosti z námi prověřovaného účtu této společnosti na jiný bankovní účet, na který byly dříve zaslány prostředky pocházející z trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že oprávněná osoba je cizím státním příslušníkem a nežije v Maďarsku, nebyl proveden její výslech.

Z výsledku další mezinárodní právní pomoci, zaslané do Velké Británie a Skotska, vyplývá, že společnost Floral Sales LP byla registrována ve Skotsku v roce 2017, oprávněnou osobou je výše zmíněný Abbas Ramiz. K činnosti společnosti nebyly zjištěny žádné podrobnosti, stejně tak nebyl proveden výslech oprávněné osoby, neboť tato se nezdržuje ve Skotsku.

Dzmitry Ralko, jako jednatel společnosti Argo Trade Industries s.r.o., nebyl zdejším policejním orgánem rovněž vyslechnut, jmenovaný se na výzvu k podání vysvětlení odmítl dostavit do České republiky vzhledem k omezením vzniklým v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.

Jak vyplývá z výše uvedených shrnutí, policejnímu orgánu se do současné doby nepodařilo dostatečně ověřit původ finančních prostředků, jejichž transfer probíhal přes bankovní účet společnosti Agro Trade Industries s.r.o., sice tak nadále trvá důvodné podezření, že tyto transfery peněz měly za účel zakrýt jejich pravý původ či je legalizovat, současně však doposud provedeným šetřením, zejména pak v zahraničí, nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčují tomu, že by tyto finanční prostředky pocházely z nějaké konkrétní trestní činnosti.

V průběhu prověřování původního trestního oznámení však bylo mimo jiné také zjištěno, že právnická osoba Agro Trade Industries s.r.o., IČO: 06859038, byla Usnesením, sp. zn. 85 Cm 2632/2020-3, Městského soudu v Praze zrušena s likvidací, přičemž uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.05.2021 a stalo se vykonavatelným dne 04.06.2021. Společnost byla následně vymazána z OR.

Zajištění finančních prostředků ve výši 7.826,38,- EUR na bankovním účtu č. 01112235036/2700, dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu, ze dne 14.03.2019, nadále trvá, ačkoli právnická osoba, pro niž byl předmětný bankovní účet veden, byla zrušena likvidací bez nástupce. Do současné doby nebyl ze strany Dzmitry Ralka, likvidátora ani údajných obchodních partnerů zaniklé společnosti vznesen žádný požadavek na vrácení či vydání zajištěných finančních prostředků ani nebyl nijak prokázán vlastnický nárok na tyto prostředky, není tedy zřejmé komu tyto finanční prostředky náleží.

Vzhledem k tomu, že prověřování původní věci nadále probíhá a lze předpokládat, že prověřování podezření ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1,4 písm. c) tr. zákoníku bude trvat výrazně delší dobu, rozhodl policejní orgán o vyloučení části spisového materiálu, týkajícího se jednání společnosti Agro Trade Industries s.r.o., IČ: 06859038, do samostatného trestního řízení, neboť je zřejmé, že společnost jednak byla zrušena likvidací bez nástupce a jednak provedenými úkony nebyl zjištěn žádný konkrétní zdrojový trestný čin, ze kterého by pocházely finanční prostředky deponované na bankovním účtu společnosti, tedy v případě uvedené společnosti nelze prokázat, že jejím jednáním došlo k naplnění znaků skutkové podstaty tr. činu legalizace výnosů z trestné činnosti, a je tedy na místě prověřování věci odložit dle § 159/1 tr. řádu, neboť sama společnost již neexistuje.

Z uvedeného důvodu nadepsaný policejní orgán vyloučil jednání související s podezřením ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 tr. zákoníku, týkajícího se společnosti Agro Trade Industries s.r.o., IČ: 06859038, do shora uvedeného č.j., tedy do č.j.: KRPA-209871/TČ-2022-000096, kde o něm bude samostatně jednáno a následně rozhodnuto.

Jelikož jsou ve věci vrácení či vydání peněžních prostředků pochybnosti o vlastnickém právu jednotlivých osob, rozhodl policejní orgán o uložení peněžních prostředků do úschovy soudu a tyto osoby se tímto usnesením současně upozorňují na to, aby svůj nárok na peněžní prostředky uplatnily v řízení ve věcech občanskoprávních.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

kpt.Bc. Jan Pacák

vrchní komisař

Vyvěšeno dne: 18.7.2022

Sejmuto dne: 1.8.2022

