Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení o uložení peněžních prostředků do úschovy

KRPA-181163-122/TČ-2016-001493-FAU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3.oddělení hospodářské kriminality

U Plynárny 2, 14504 Praha 4

Č.j. KRPA-181163-122/TČ-2016-001493-FAU Praha 10.9.2020

Počet stran: 4

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, OHK - 3.ODD. OŘP PRAHA IV. rozhodl dne 10.09.2020 ve věci DI PAOLA JEANINE ESTHER LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu ukládám do úschovy

Obvodní soud pro Prahu 4, Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10

následující věc

peněžní prostředky ve výši 86.814,15,-EUR, zajištěné policejním orgánem usnesením dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 13.5.2016, a to na bankovním účtu č. 9042964001/5500 vedeném u spol. Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, který byl zřízen ve prospěch spol. Exas Capital s.r.o., IČ: 04658442, se sídlem JAURISOVA 515/4, 140 00 PRAHA, osobou Jeanine Esther DI PAOLA FEDIDA (roz. Fedida), nar. 25.07.1962, trv. bytem ALLÉE GEORGES RECIPON č. p. 8, 750 19 PAŘÍŽ, kdy tato k tomuto měla veškerá dispoziční práva,

neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.

Odůvodnění

Zdejší součástí PČR bylo přijato dne 11.5.2016 postoupení od Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR, ve kterém je uvedeno následující a to, že na bankovní účet č. 9042964001/5500 vedeném u spol. Raiffeisenbank a.s., který je ve vlastnictví spol. Exas Capital s.r.o., a založen jednatelkou této společnosti osobou Jeanine Esther Di Paola Fedida, nar. 25.07.1962, v časovém rozmezí od 16.3.2016 do 24.3.2016 byly připsány platby, které banka označila jako podezřelé.

Následně bylo zdejší součástí PČR dne 4.8.2016 přijato i další postoupení od Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR ve kterém je uvedeno následující a to, že na bankovní účet č. 2112706269/2700 vedeném u spol. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., který je ve vlastnictví spol. Exas Capital s.r.o., a který byl založen jednatelkou této společnosti osobou Jeanine Esther Di Paola Fedida, nar. 25.07.1962, byly v časovém rozmezí od 23.3.2016 do 24.3.2016 připsány platby, které banka označila jako podezřelé. Součástí tohoto podání je i od spol. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., poskytnuté tr. oznámení osoby Alain Antoine, nar. 4.1.1956, 30 B Rue du 11 Novembre, St. Alban, 31140, Francie, který se měl stát obětí podvodu.

V případě prvního postoupení byly dne 11.5.2016 policejním orgánem dle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření se spáchání tr. činu Legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku, kterého se mohla dopustit osoba Jeanine Esther Di Paola Fedida, nar. 25.07.1962 zastupujíc spol. Exas Capital s.r.o. Věc byla vedena pod č.j.: KRPA-181163/TČ-2016-001493.

Ve věci druhého oznámení byly dne 4.8.2016 policejním orgánem dle ust. § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení pro podezření se spáchání tr. činu Legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, kterého se mohla dopustit osoba Jeanine Esther Di Paola Fedida, nar. 25.07.1962 zastupujíc spol. Exas Capital s.r.o. Věc byla vedena pod č.j.: KRPA-296012/TČ-2016-001493.

Vzhledem k tomu, že každé oznámení bylo vedeno samostatně, bylo policejním orgánem rozhodnuto o jejich sloučení. Dále byly obě oznámení vedena pod jedním číslem jednacím a to č.j.: KRPA-181163/TČ-2016-001493.

Policejní orgán v této věci po předchozím souhlasu státního zástupce přistoupil v souladu s ustanovením § 79 odstavce 1 trestního řádu k zajištění peněžních prostředků na účtu č. 9042964001/5500 vedeného pro spol. Exas Capital s.r.o., přičemž byla na výše uvedeném bankovním účtu zajištěna částka ve výši 86.814,15,-EUR.

Státní zástupce na návrh policejního orgánu vyžádal od spol. Raiffeisenbank a.s., údaje podléhající bankovnímu tajemství a to k bankovnímu účtu č. 9042964001/5500.

Policejní orgán obdržel od spol. Raiffeisenbank a.s. požadované informace k bankovnímu účtu č. 9042964001/5500, kdy bylo dále šetřením a vyhodnocením pohybů na předmětném účtu zjištěno následující:

- dne 16.3.2016, byla na účet společnosti Exas Capital s.r.o., připsána platba z účtu č. IBAN BE05310060420275, ve výši 14.000,- EUR, odesílající banka a banka žádající o provedení stornoplatby banka ING Belgimu NV/SA (Formerly bank Brussels Lambert SA), Brussels, Marnix Building Avenue Marnix 24, 1050 Brussels, jméno majitele účtu odesílajícího osoby Patrick De Beco, Av. Le Marinel 136, 1040 Etterbeek.

- dne 17.3.2016, byla na účet společnosti Exas Capital s. r. o., připsána plata ze zahraničního účtu č. IBAN CH2909000000120208911 ve výši 5.000 EUR, odesílající banka a banka žádající o provedení stornoplatby byla Deutsche bank AG, Frankfurt AM Main, NĚMECKO, referenční číslo transakce (Transaction Reference Number) 160331603419CINQ jméno majitele účtu odesílajícího osoby Jean-Paul Cave.

- dne 18.3.2016, byla na účet společnosti Exas Capital s. r. o., připsána plata z účtu č. IBAN FR7630087335530002049590192 ve výši 4.000,- EUR, odesílající banka a banka žádající o provedení stornoplatby CM - CIC Banques (Credit Industriel et Commercial), Paris, FRANCIE,referenční číslo transakce (Transaction Reference Number) SCTR16096R00001 jméno majitele účtu odesílajícího osoby Jean Louis Touret.

- dne 23.3.2016, byla na účet společnosti Exas Capital s. r. o., připsána plata z účtu č. IBAN FR4030002061880000000216U54 ve výši 4.808,44 EUR, odesílající banka a banka žádající o provedení stornoplatby Credit Lyonnais, (Head office), Paris, FRANCIE, referenční číslo transakce (Transaction Reference Number) 110238282358-9 jméno majitele účtu odesílajícího osoby Sabrine Colombo.

- dne 24.3.2016, byla na účet společnosti Exas Capital s. r. o., připsána plata z účtu č. IBAN 20078410003018 ve výši 45.000,- GPB, odesílající banka a banka žádající o provedení stornoplatby Barclays bank PLC (ALL U. K. Offices) 1 Churchill place, London, VELKÁ BRITÁNIE, referenční číslo transakce (Transaction Reference Number) QMS160418-002717 jméno majitele účtu odesílajícího osoby Dilipkumar Nathubhai Patel, 163 Orphanage road, Erdington.

Po ukončení prověřování bylo policejním orgánem dne 10.11.2016 vydáno usnesení dle ust. § 159 odst. 5 tr. řádu, které nabylo právní moci dne 21.11.2016.

Po vydání usnesení byl spisový materiál vyžádán ze strany PČR NCOZ k dalšímu prověřování. Poté byl dne 22.6.2020 vrácen na zdejší součást PČR bez jakýkoliv nových skutečností, které by byly rozhodné pro trestní řízení. Zdejšímu policejnímu orgánu však byla poskytnuta informace, že advokátka Mgr. Barbora Israeljan Mokrošová, IČ: 71330801, se sídlem Andersenova č. p. 413, 102 00 Praha, hromadně zastupuje poškozené občany Francie a Belgie, kdy v případě výše uvedeného bankovního účtu se jedná o osobu Sabrine Albine Colombo, nar. 19.8.1982 a osobu Patrick De Beco, nar. 3.5.1964. Kopie plných mocí je součástí doplněného spisového materiálu, který obdržela zdejší součást PČR od PČR NCOZ.

Dne 11.8.2020 byla spol. Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, zaslána žádost k ověření zajištěného zůstatku na bankovním účtu č. 9042964001/5500, kdy dle zprávy spol. Raiffeisenbank a.s., je tento ve výši 86.814,15,-EUR.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem existují pochybnosti, jakým způsobem s těmito finančními prostředky naložit, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. V případě, že by si kdokoliv činil na tuto částku nárok, tímto se upozorňuje na možnost uplatnění tohoto nároku v řízení ve věcech občanskoprávních.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.

Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).

Podle § 8b odst. 3 trestního řádu zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného uvedeného v odstavci 2, je zakázáno.

Podle § 8d odst. 1 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, lze v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to tento zákon. Uvedené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na ochranu soukromí dotčené osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let.

Podle § 8d odst. 2 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c, lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, a není-li jich, její rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo s omezenou způsobilostí k právním úkonům její zákonný zástupce. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného činu spáchaného vůči osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou.

Podle § 8d odst. 3 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu lze také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné osoby oprávněné udělit souhlas se zveřejněním podle odst. 2.

Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle § 61 zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pokutou až do výše 1 000 000,- Kč, v případě spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,- Kč, případně posouzeno i jako trestný čin. Neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku.

por. Bc. Luděk JIRÁSEK, DiS. komisař 974860357 email: ludek.jirasek@pcr.cz

vytisknout e-mailem