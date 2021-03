usnesení o uložení do úschovy

Č. j. KRPA-236782-108/TČ-2016-001292

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, odboru hospodářské kriminality, 2. oddělení rozhodl dne 14.12.2020 ve věci vedené pod shora uvedeným č.j. pro přečin podvodu dle § 209/1,4d) trestního zákoníku

takto:

podle § 80 odst. 1 trestního řádu ukládám do úschovy

Obvodního soudu pro Prahu 5, IČ 00024422, se sídlem Hybernská 1006/18, 110 00 Praha 1 - Nové Město

následující věci

1) finanční prostředky ve výši 103.102,21 EUR (slovy stotřitísíc stodva euro a dvacetjedna eurocentů), včetně jejich příslušenství, které se v současné době nacházejí na účtu č. 6553482/0800 vedeného u banky Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, pro společnost RAM Marketing Ltd., IČ 2328765, Rogers Office Building 201, 999 99 George Hill, Anguilla, British West Indies (Britská západní Indie)

2) finanční prostředky ve výši 21.297,83 EUR (slovy dvacetjednatísíc dvěstědevadesátsedm euro a osmdesáttři eurocentů), včetně jejich příslušenství, které se v současné době nacházejí na účtu č. 2700978244/2010 vedeného u banky FIO banka a.s., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1, pro společnost GA Invest Partners s.r.o., IČ 04889894, se sídlem Jaurisova 515, 140 00 Praha 4

neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.

Odůvodnění

Na podkladě oznámení Ministerstva financí ČR - Finančně analytického útvaru, byly nadepsaným policejním orgánem dne 21.6.2016 v souladu s § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení pro podezření ze spáchání přečinu Podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 4, písm. d) trestního zákoníku, kterého se mohl svým jednáním dopustit:

1) podezřelý Gerhard HUSCH, nar. 28.9.1965, st. příslušnost GBR, byt. Burnside Grove 14, Tollerton, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, v souvislosti s tím, že dne 26.8.2015 založil na pobočce České spořitelny a.s., Štefánikova 247/17, Praha 5 bankovní účet číslo 6553482/0800 (EUR), vedený pro společnost RAM Marketing Ltd., IČ 2328765, Rogers Office Building 201, 999 99 George Hill, Anguilla, British West Indies (Britská západní Indie), a jehož byl jediným disponentem, přičemž uvedený účet vykazuje na kreditní straně občasné připisování zahraničních plateb s následným odesíláním těchto finančních prostředků na další zahraniční účty. Česká spořitelna a.s. však od zahraniční banky obdržela k příchozí platbě ve prospěch účtu č. 6553482/0800 ze dne 16.5.2016 ve výši 8.900 EUR žádost o vrácení platby s tím, že se jedná o platbu podvodnou. Česká spořitelna a.s. tedy požádala klienta, aby umožnil vrácení částky 8.900 EUR zpět do zahraničí a dále klienta vyzvala k osvětlení transakční činnosti na účtu 6553482/0800. Klient České spořitelny a.s. však neposkytl ani souhlas s navrácením uvedené platby a ani neposkytl požadované informace. Nadto Česká spořitelna a.s. obdržela žádost od další zahraniční banky k navrácení platby a to ze dne 24.5.2016 ve výši 23.309,90 EUR, jejíž důvodem je rovněž podvodný původ této platby.

2) podezřelý Gino Elie ATLAN, nar. 11.5.1966, byt. Alee Vincent van Gogh 13, 953 50 Saint Brice Sous Forét, Francouzská republika, v souvislosti s tím, že dne 13.4.2016 založil na pobočce FIO banky a.s., Ječná 37, Praha 2 bankovní účet č. 2700978244/2010 (EUR), vedený pro společnost GA Invest Partners s.r.o., IČ 04889894, se sídlem Jaurisova 515, 140 00 Praha 4, a jehož byl jediným disponentem, přičemž dne 19.10.2016 byly ve prospěch uvedeného účtu č. 2700978244/2010 připsány 2 platby z účtu č. FR7610278022060002012470110 s identifikací plátce „M JEAN-PIERRE FOURCADE“ a to ve výši 3.000,00 EUR a 5.800,00 EUR. Na to dne 21.10.2016 obdržela Fio banka, a.s., z banky plátce CREDIT MUTUEL CIC BANQUES (BIC: CMCIFRPAXXX) dvě žádosti o navrácení výše uvedených plateb v částkách 3.000,00 EUR a 5.800,00 EUR. Zprávy mimo jiné obsahují informace, že se jedná o podvodné platby. Fio banka, a.s., požádala banku plátce, zdali by mohla upřesnit toto podezření. V odpovědi je uvedeno, že jejich klient v posledním roce investoval na podvodných forexových stránkách a ztratil své peníze. V minulém měsíci ho, dle jejich sdělení, měl kontaktovat údajný právník, který mu poslal šek na 24.500,00 EUR jako úhradu investice. Jejich klient pak byl požádán o uhrazení poplatku 3.000,00 EUR a daní v částce 5.800,00 EUR na účet č. 2700978244/2010. Předmětný šek byl vrácen zpět nevyplacený, neboť se jednalo o šek falešný.

Následně, po datu 19.10.2016, byly na účtu č. 2700978244/2010 realizovány další uvedené platby. Dne 20.10.2016 příchozí platba v částce 7.779,60 EUR z účtu č. FR7610096180350005424870184 s identifikací plátce „SIPIA“ a zprávou pro příjemce „SIPIA CLOTURE COMPTE, VH629339C39T8M01“

Dne 21.10.2016 příchozí platba v částce 3.500,00 EUR z účtu č. FR7610278086000003455124070 s identifikací plátce „M MAURICE PANNIER“ a zprávou pro příjemce „PANNIER MAURICE, CG3D16294N05137“

Dne 21.10.2016 příchozí platba v částce 2.000,00 EUR z účtu č. FR7617806005440410653659206 s identifikací plátce „M.OU MME LEBLOND BERTRAND“ a zprávou pro příjemce „ACYTE PARTIEL TAXES FORBIN/217/09/20500E.“

V rámci kontroly podle § 9 zákona 253/2008 Sb. klient Fio bance, a.s., sdělil, „že se společnost zabývá poskytováním služeb v oblasti marketingu a zprostředkování obchodu, konkrétně že se jedná o vývoj a údržbu webových stránek, činnosti v oblasti emailingu apod.“ Klient byl dále požádán o doložení výše uvedených převodů relevantní dokumentací. Klient ke zmiňovanému převodu doložil faktury. Vzhledem k tomu, že předložený dokument neobsahoval prakticky žádnou identifikaci plátce, byl klient požádán o doložení smlouvy, na základě které byla předmětná faktura vystavena. Na tento požadavek klient reagoval sdělením, že takováto smlouva neexistuje, neboť objednávka byla realizována telefonicky. Byl tedy požádán o poskytnutí bližší identifikace protistrany a objasnění principu uzavírání obchodu prostřednictvím telefonu a rovněž byl požádán o poskytnutí dokumentace s platebními instrukcemi, kterou společnost poskytla plátci a k vyjádření se k uvedeným žádostem o navrácení plateb. Fio banka, a.s., tedy obratem požádala banky plátců plateb ze dne 21.10. 2016 o prověření zda nejsou tyto platby ze stran odesílatelů jakkoliv rozporovány či něčím podezřelé. Dále byly banky požádány, v případě, že platby nebudou shledány jako podezřelé, o sdělení jejich účelu.

Dne 24.10.2016 byly ve prospěch účtu č. 2700978244/2010 připsány dvě platby a to ve výši 6.800,00 EUR a ve výši 3.000,00 EUR, v obou případech zaslané z účtu č. FR7616806099392500568510580. Dne 26.10.2016 obdržela Fio banka, a.s., z banky plátce CREDIT AGRICOLE (BIC: AGRIFRPP868) odpověď na dotaz týkající se prověření plateb ze dne 24.10.2016 v částkách 3.000,00 EUR a 6.800,00 EUR zaslaných z účtu č. FR7616806099392500568510580 s identifikací plátce „M. BAUVY PASCAL“ a zprávami pro příjemce „FRAIS D'AVOCAT“ a „IMPOTS ET TAXES“. V těchto odpovědích u obou plateb je zmíněno možné podezření na podvod, kdy plátce zároveň žádá navrácení uvedených plateb. Účelem plateb měla být úhrada poplatků a daní advokátovi za účelem částečného odškodnění obětem forexového obchodu.

Dne 25.10.2016 byly ve prospěch účtu č. 2700978244/2010 připsány dvě platby a to ve výši 3.000,00 EUR a ve výši 2.900,00 EUR, které byly zaslány z účtu č. FR3220041010140605090K03501. Dne 27.10.2016 pak Fio banka a.s., obdržela z banky plátce LA BANQUE POSTALE (BIC: PSSTFRPPROU) žádosti o navrácení k prověřovaným platbám ze dne 25.10.2016 v částkách 3.000 EUR a 2.900 EUR zaslaných z účtu č. FR3220041010140605090K03501 s identifikací plátce „MR MICHEL HARISOA" a zprávami pro příjemce „ FORBIN 217 09 17300.00 EUROS" a „FORBIN 217/09/09/173.00 EUROS, NOT PROVIDED". Jako důvod navrácení je v žádostech uveden „podvod“.

Klient však Fio bance, a.s., i nadále tvrdil, že společnost GA Invest Partners s.r.o., zprostředkovává marketingové služby, jejichž poskytnutí však není schopen nijak doložit. Kontakt údajně probíhá telefonicky včetně předání platebních instrukcí, společnost nemá žádnou prezentaci nabízených služeb či cokoliv jiného, jak svou činnost doložit mimo předložených faktur. Zprávy pro příjemce „FRAIS D'AVOCAT" a „IMPOTS ET TAXES" okomentoval klient tím, že se jedná o chybnou referenci uvedenou plátcem. K žádostem o navrácení plateb ze dne 21.10.2016 se vyjádřil zamítavě, k žádostem ze dne 25.10.2016 se nevyjádřil vůbec.

Dne 27.10.2016 pak Fio banka, a.s., obdržela z banky plátce CREDIT AGRICOLE (BIC: AGRIFRPP878), žádost o navrácení k prověřované platbě ze dne 21.10.2016 v částce 2.000,00 EUR zaslané z účtu č. FR7617806005440410653659206 s identifikací plátce „M.OU MME LEBLOND BERTRAND" a zprávou pro příjemce „,ACYTE PARTIEL TAXES FORBIN/217/09/20500E". Jako důvod navrácení je v žádostech uveden „podvod“.

Dne 28.10.2016 pak Fio banka, a.s., obdržela od CREDIT LYONNAIS (BIC: CRLYFRPPXXX) upozornění k možné podvodné platbě v částce 10.800,00 EUR směřující ve prospěch účtu č. 2700978244/2010, která doposud na tento účet nebyla připsána a Fio banka, a.s., se bude snažit tuto platbu nevrátit zpět do zahraničí.

Část takto došlých plateb na účet č. 2700978244/2010 byla odeslána na bankovní účet do zahraničí s označením "Wenzhou Guanneng Intl Trading, China, China CN.

V rámci prověřování případu byla do Francie zaslána žádost o právní pomoc (Evropský vyšetřovací příkaz) za účelem ustanovení osob, které zasílaly finanční prostředky na uvedený účet č. 2700978244/2010 vedený u FIO banky a.s. Ze zprávy francouzské policie bylo zjištěno, že zjistili šest osob, které podaly trestní oznámení na podvodné vylákání peněz, které byly zaslány na uvedený účet vedený na společnost GA Invest Partners s.r.o., a kdy z uvedených materiálů není patrné, které zajištěné finanční prostředky pocházejí od těchto poškozených osob. Francouzské orgány ve své zprávě prostřednictvím Erojustu uvedli, že bankovní účty č. 6553482/0800 vedený u České spořitelny a.s., kde jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 103.102,21 EUR a bankovní účet č. 2700978244/2010 vedený u Fio banky a.s., kde jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 21.297,83 EUR, nelze zahrnout do francouzského spisu, a lze je tedy předat příslušnému českému občanskoprávnímu soudu.

Po předchozím souhlasu dozorující státní zástupkyně byly nadepsaným policejním orgánem, s ohledem na prevenci vzniku škody a zjištěné skutečnosti nasvědčující tomu, že by peněžní prostředky mohly být výnosem z trestné činnosti, v souladu s § 79a, odst. 1 trestního řádu zajištěny do výše 200.000,. EUR (což představuje částku 103.102,21 EUR na účtu ke dni 20.6.2016 včetně peněz dodatečně došlých na účet až do výše této částky) na bankovním účtu č. 6553482/0800 vedeného u České spořitelny a.s. společnosti RAM Marketing Ltd., IČ 2328765, Rogers Office Building 201, 999 99 George Hill, Anguilla, British West Indies (Britská západní Indie), vedeného u České spořitelny a.s. Proti usnesení o zajištění finančních prostředků nebyl ze strany spol. RAM Marketing Ltd. učiněn žádný procesní úkon. Dále v souladu s § 79a, odst. 1 trestního řádu byly zajištěny další finanční prostředky na účtu č. 2700978244/2010 vedeného u FIO banka a.s. společnosti GA Invest Partners s.r.o., IČ 04889894, se sídlem Jaurisova 515, 140 00 Praha 4 do výše 30.000 EUR (což představuje částku 21.297,83 EUR na účtu včetně peněz dodatečně došlých na účet až do výše této částky) Proti usnesení o zajištění finančních prostředků nebyl ze strany spol. GA Invest Partners s.r.o. učiněn žádný procesní úkon.

Ze shora uvedeného je prokázáno, že si zajištěné finanční prostředky ve výši 103.102,21 EUR a 21.297,83 EUR narokují odlišné osoby od spol. RAM Marketing Ltd., IČ 2328765, Rogers Office Building 201, 999 99 George Hill, Anguilla, British West Indies (Britská západní Indie) a společnosti GA Invest Partners s.r.o., IČ 04889894, se sídlem Jaurisova 515, 140 00 Praha 4, kterým byly zajištěny, a doposud provedeným šetřením se policejnímu orgánu nepodařilo prokázat, která z uvedených osob má na finanční prostředky nepochybný nárok.

Uložení věci do úschovy je ve smyslu § 80 odst. 1 vyvoláno, jak vyplývá z jeho smyslu a účelu, potřebou objasnit vlastnické nebo jiné právo k věci, kdy zakládající nárok na její vydání má ten, kdo věc vydal nebo komu byla odňata, nebo zda je jeho nositelem jiná osoba, a nastolení takových vztahů mezi dotčenými subjekty, které nebudou mezi nimi zdrojem dalších sporů.

Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby soud nebo jiný orgán činný v tr. řízení v něm řešil skutkově nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.

Osoby: 1) RAM Marketing Ltd., IČ 2328765, Rogers Office Building 201, 999 99 George Hill, Anguilla, British West Indies (Britská západní Indie), 2) GA Invest Partners s.r.o., IČ 04889894, se sídlem Jaurisova 515, 140 00 Praha 4 a zjištění poškození z Francie se upozorňují, že svoje nároky k věcem uloženým do úschovy mohou uplatnit v občanském soudním řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.