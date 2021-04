Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Usnesení

Č.j. KRPA-322406-97/TČ-2018-001292

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Obvodní ředitelství policie Praha II

Služba kriminální policie a vyšetřování

Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

Č.j. KRPA-322406-97/TČ-2018-001292 Praha 27.4.2021

Počet stran: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 2. oddělení, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

r o z h o d l

dne 13.01.2021 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství v Praze 2 ze dne 16.10.2020, pod sp. zn. 2 ZN-3317/2018 ve věci vedené pod shora uvedeným č.j. pro přečin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216/1a), 2b) tr. zákoníku

takto:

podle § 79f odst. 1 trestního řádu se ruší zajištění věci

a to

- finančních prostředků ve výši 64.20 EUR (tj. slovy šedesátčtyři euro a dvacet eurocentů), včetně jejich příslušenství na bankovním účtu č. 1125438019/2700 vedeného bankovním ústavem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, jehož majitelem je Anton MAIUK, nar. 15.07.1989, trv. bytem Kuibysheva 116/2A, 642 00 Balakliia

- finančních prostředků ve výši 5.503,- EUR (tj. slovy pěttisíc pětsetři euro), včetně jejich příslušenství na bankovním účtu č. 1126687017/2700 vedeného bankovním ústavem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, jehož majitelem je Oleksandra SHYNKAROVA, nar. 30.04.2000, trv. bytem Donbas lane 64/36, Sverdlovsk

neboť

zajištění finančních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Dne 28.8.2018 obdržel nadepsaný policejní orgán prostřednictvím Policie ČR, policejního prezidia ČR, trestní oznámení Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR ( dále jen "FAÚ"), ze kterého vyplývá, že dne 30.7.2018 byl u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Jugoslávská 29, Praha 2 otevřen ve prospěch osoby Anton MAIUK, nar. 15.07.1989, st. přísl. UKR, trv. bytem Kuibysheva 116/2A, 642 00 Balakliia, devizový eurový účet č. 1125438019/2700, s aktuálním stavem 64,20 EUR ke dni 9.8.2018. Jmenovaný je jediným majitelem a disponentem uvedeného účtu. Analýzou finančních toků na tomto účtů za období 6.8.2018 do podání trestního oznámení vyplývá, že v průběhu srpna 2018 byly na účet směřovány tři zahraniční platby, dne 6.8.2018 platba ve výši 5.000,- EUR zaslaná bankou NICABEBBXXX ze Belgie z účtu BE32853869563202 majitelky Marie Hanson, dne 8.8.2018 platba ve výši 4.950,- EUR zaslané bankou BBVAESMMXX ze Španělska z účtu ES4601825130370201551191 majitele Gonzalo Suarez Alvarez a dne 9.8.2018 platba ve výši 5.500,- EUR zaslané bankou BBRUBEBBXXX z Belgie z účtu BE33310072474446 majitelky Giuseppina Scaramuzza. Z uvedených příchozích plateb na uvedený účet majitele Antona Maiuka byla na účet č. 1126687017/2700 majitelky a jediné disponentky Oleksandra SHYNKAROVA, nar. 30.04.2000, st. přísl. UKR, trv. bytem Donbas lane 64/36 Sverdlovsk zaslána dne 6.8.2018 platba ve výši 4.900,- EUR, dne 8.8.2018 platba ve výši 4.900,- EUR a dne 9.8.2018 platba ve výši 5.500,- EUR. Dvě platby ze dne 6.8.2018 a 8.8.2018 následně jmenovaná Oleksandra Shynkarova vybrala osobně v hotovosti na pobočce UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Jugoslávská 29, Praha 2 dne 6.8.2018 a dne 8.8.2018, vždy v částce 4.850,-EUR (48,50,- EUR byl poplatek za výběr). Účet č. 1126687017/2700 byl u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Jugoslávská 29, Praha 2 založen účelově rovněž dne 30.7.2018 s aktuálním stavem 5.503,- EUR ke dni 10.8.2018, a to jmenovanou Oleksandra SHYNKAROVA, nar. 30.04.2000. Všechny zahraniční příchozí platby na účet č. 1125438019/2700 majitele Antona Maiuka byly postupně reklamovány odesílajícími bankami a byly označeny "FRAUDULENT PAYMENT", přičemž UniCredit Bank neprodleně přistoupila ke kontrole klienta a vzhledem k výše uvedenému a neprůkazné součinnosti klienta uplatnila postup dle § 15 AML zákona. Anton Maiuk poskytl bance emailem vyjádření, ve kterém zejména uvedl, že se nachází na Ukrajině a nemůže se do banky dostavit, že pošle dokument o svém podnikání na Ukrajině, že poskytuje služby, za které dostal zaplaceno a platby přišly na jeho uvedený účet u UniCredit bank v ČR a za práci, kterou provedl a za kterou dostal zaplaceno vystavoval účty. Ve věci reklamovaných plateb tak Anton Maiuk nepodal uspokojivé vysvětlení a nesouhlasil s vrácením reklamovaných plateb. Oleksandra SHYNKAROVA v rámci kontroly bance písemně uvedla, že peníze jí dal přítel na cestu po Evropě na úhradu cesty, ubytování a na úhradu dalších výdajů s cestou spojených. Ze skutečností uvedených v trestním oznámení a přílohách dospěl Finanční analytický úřad k závěru, že ve věci vyplývá důvodné podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 trestního zákoníku, případně tr. činu Podvodu dle § 209 tr. zákoníku. Na základě uvedených skutečností vyvstalo podezření, že předmětné účty Antona Maiuka a Oleksandry Shynkarové byly založeny jen za účelem páchání trestné činnosti a jsou na nich shromažďovány výnosy z trestné činnosti.

Po předchozím souhlasu dozorujícího státního zástupce byl nadepsaným policejním orgánem s ohledem na prevenci vzniku škody, a zjištěné skutečnosti nasvědčující tomu, že by peněžní prostředky mohly být výnosem z trestné činnosti, v souladu s § 79a odst. 1 tr řádu zajištěny tyto finanční prostředky ve výši 64,20 EUR, včetně jejich příslušenství a peněžní prostředky dodatečně došlé na účtu č. 1125438019/2700 vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pro Antona Maiuka a ve výši 5.503,- EUR, včetně jejich příslušenství a peněžní prostředky dodatečně došlé na účtu č. 1126687017/2700 vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. pro Oleksandru Shynkarovu.

Z nashromážděného spisového materiálu je zřejmé, že na území ČR mohlo dojít ke spáchání výše uvedeného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Z dalšího prověřování je patrné, že zajištěné finanční prostředky ve výši 5.500,- EURO si nárokuje paní Giuseppina Elena SCARAMUZZA, nar. 8.6.1937, státní příslušnost Itálie, byt. Belgické království, která na policii v Belgii uvedla, že se stala obětí internetového podvodu v době mezi 8.8. a 9.8.2018 a že za odcizené prostředky neobdržela žádnou kompenzaci. Vzhledem k dalšímu prověřování není pochyb o oprávněném nároku jmenované na uvedené finanční prostředky ve výši 5.500,- EUR nacházejících se na účtu č. 1126687017/2700 vedeného bankovním ústavem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Policejní orgán PČR, OŘ Praha II, SKPV OHK usnesením ze dne 27.10.2020 rozhodl o vydání zajištěných peněžních prostředků na shora uvedených bankovních účtech dle § 80 odst. 1 tr. řádu, které nabylo právní moci dne 8.4.2021 a vydal poškozené Giuseppina Elena SCARAMUZZA, nar. 8.6.1937, byt. Vieux Chemin de l´Helpe č.p. 150. 1332 Rixensart, Belgické království částku ve výši 5.500,- EUR z výše uvedených zajištěných finančních prostředků na účtu č. 1126687017/2700 vedeného bankovním ústavem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, jehož majitelem je Oleksandra SHYNKAROVA, nar. 30.04.2000, trv. bytem Donbas lane 64/36, Sverdlovsk.

Na základě podnětu zdejší policejního orgánu byl dne 16.10.2020 státním zástupcem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 udělen souhlas se zrušením zajištění výše uvedených finančních prostředků na uvedených bankovních účtech vedených na osobu Anton Maiuk a Oleksandra Shynkarova.

S ohledem na výše popsané, kdy je zřejmé, že zajištění výše uvedených finančních prostředků již není třeba, neboť budou vráceny poškozené, rozhodl po předchozím souhlasu státního zástupce policejní orgán o zrušení zajištění, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, což je zcela odůvodněno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

por. Bc. Jiří Novák Vyvěšeno: od 27.2021 do 12.5.2021 Komisař

