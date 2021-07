Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

USNESENÍ

Č. j. KRPA-151717-4/TČ-2021-001493-FAU

P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Služba kriminální policie a vyšetřování

3. oddělení hospodářské kriminality

U Plynárny 2, 145 04 Praha 4

Č. j. KRPA-151717-4/TČ-2021-001493-FAU V Praze 15. června 2021

Počet stran: 10

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení hospodářské kriminality, U Plynárny 2, 14504 Praha 4

r o z h o d l

dne 15.06.2021 po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 ze dne 15.06.2021, pod sp. zn. 3 ZN 3541/2021

ve věci prověřování přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 trestního zákoníku vedené pod č.j. KRPA-151717/TČ-2021-001493-FAU

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věci, a to

- peněžní prostředky na bankovním účtu č.2077203243/0800 v měnových jednotkách EUR, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 17.542,98 EUR, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

- peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6020129319/0800 v měnových jednotkách CZK, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 444.451,40,-Kč, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

- peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2077202283/0800 v měnových jednotkách EUR, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 17.542,98 EUR, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

- peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6020154389/0800 v měnových jednotkách CZK, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 444.451,40,-Kč, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věci jsou výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Podle § 79b odst. 1 trestního řádu je osoba příslušná k provedení zajištění povinna neprodleně informovat policejní orgán o provedení zajištění a o sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Dle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství.

Odůvodnění

Zdejší součástí Policie České republiky, Obvodního ředitelství Policie Praha VI, 3. oddělení hospodářské kriminality, je vedeno prověřování dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pod shora uvedeným číslem jednacím pro podezření ze spáchání přečinu Legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, svobodný, st. přísl. LVA, trv. bytem Davídkova 694/26, 180 00 Praha-Libeň, Česko, tel.: 722657851, doručovací adresa e-mail: zigrmarsinfo@seznam.cz, tím, že využil založené bankovní účty č. 2077203243/0800 vedený v EUR a č. 6020129319/0800 vedený v CZK na pobočce České spořitelny, a.s. - GEMINI na adrese Na Pankráci 1683/127, Praha 4, u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, ve prospěch společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, kdy jediným disponentem k bankovním účtům je Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, jediný jednatel a společník společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, kterým se stal dne 11.03.2021, kdy byl bankovní účet č. 2077203243/0800 kreditován od 25.05.2021 do 09.06.2021 příchozími platbami v 19ti případech ve stejné výši 835,38 EUR (celkem částka ve výši 15.872,22 EUR) ze zahraničních bankovních účtů, kdy následně byly finanční prostředky v 6ti případech přeposlány na bankovní účet č. 6020129319/0800, z kterého byly následně vybrány v hotovosti z bankomatu na různých místech v Praze, a dále po zablokování těchto účtů bankou využil založený bankovní účet č. 2077202283/0800 vedený v EUR na pobočce České spořitelny, a.s. - GEMINI na adrese Na Pankráci 1683/127, Praha 4, u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, ve prospěch společnosti HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, kdy jediným disponentem k bankovním účtům je Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, jediný jednatel a společník společnosti HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, kterým se stal dne 11.03.2021, kdy byl bankovní účet č. 2077202283/0800 taktéž kreditován dne 11.06.2021 příchozími platbami ve 2 případech v totožné výši 835,38 EUR (celkem částka ve výši 1.670,76 EUR) ze zahraničních bankovních účtů, kdy Česká spořitelna, a.s., obdržela ve 2 případech u zaslaných plateb na bankovní účet č. 2077203243/0800 žádost o vrácení zaslaných finančních prostředků z důvodu možného podvodného jednání, kdy vzniklo důvodné podezření, že pocházejí z trestné činnosti, čímž výše uvedená osoba mohla připsané peněžní prostředky na bankovní účty ukrýt, na sebe nebo jiného převést, přechovávat nebo užívat, kdy tyto peněžní prostředky mohou být výnosem z trestné činnosti.

Na bankovním účtu č. 2077203243/0800 vedeném v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, byla ze strany České spořitelny, a.s., zaznamenána potencionálně podezřelá aktivita, kdy byly na účet krátce po jeho založení připisovány úhrady ze zahraničí, a to opakovaně v částce 835,38 EUR. První taková úhrada byla připsána ve prospěch účtu dne 28.05.2021 a od té doby do 09.06.2021 společnost obdržela z celkem 19ti různých bankovních zahraničních účtů vedených nejčastěji u německých bank celkem 19 příchozích plateb ve výši 835,38 EUR každá v celkové výši 15.872,22 EUR. Většinu takto připsaných prostředků společnost následně odeslala na svůj bankovní účet č. 6020129319/0800 vedený v CZK, z nějž peněžní prostředky byly vybírané v hotovosti v bankomatech na různých místech v Praze. Část peněžních prostředků, které nebyly v hotovosti vybrány, směřovala dále na bankovní účet č. 6020154389/0800 vedený v CZK na společnost HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, a na bankovní účet č. IBAN: PL57102040270000110216158876, kdy dle vyplněné identifikace se jedná o bankovní účet společnosti "Skydome It Promotions Ltd."

Česká spořitelna, a.s., následně dne 02.06.2021 a 07.06.2021 obdržela v rámci swiftové mezibankovní komunikace žádost zahraniční banky plátce na vrácení plateb z důvodu, že odeslaná platba z účtu č. IBAN: DE81300606010029919708 s identifikací plátce "Martin Laudien" zaslaná dne 31.05.2021 ve výši 835,38,-EUR a platba z účtu č. IBAN: DE16494501200000040758 s identifikací plátce "EDIP ILKER ARSLAN" zaslaná dne 01.06.2021 ve výši 835,38,-EUR byla označena jako podvodná (FRAUD). Společnost byla bankou vyzvána k navrácení těchto plateb odesílatelům, avšak k tomuto požadavku neposkytla bance žádnou zpětnou vazbu. Při zakládání bankovního účtu klient bance sdělil, že předmětem činnosti je stavebnictví, nicméně z připisovaných úhrad nevyplývá jakákoliv vazba na tento předmět podnikatelské činnosti klienta a z tohoto důvodu byl bankou vyzván o doložení původu uvedených úhrad. K tomuto požadavku nebylo ze strany klienta podáno žádné vyjádření.

Dále banka zaregistrovala aktivizaci bankovního účtu č. 2077202283/0800 vedeném v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko, kdy se domnívá, že se jedná o následek odklonění plateb po zajištění bankovních účtů společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, ze strany banky, kdy dne 11.06.2021 byly ve prospěch účtu č. 2077202283/0800 připsány 2 zahraniční platby opět v částkách 835,38,-EUR. S ohledem na skutečnost, že transakce odehrávající se nyní na bankovním účtu č. 2077202283/0800 odpovídají úhradám, kvůli nimž banka přistoupila k pozastavení možnosti nakládat s bankovním účtem č. 2077203243/0800 a č. 6020129319/0800 společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, přistoupila banka k postupu podle § 15 zák. č. 253/2008 Sb. také vůči bankovnímu účtu č. 2077202283/0800 vedeném v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811.

Aktuální zajištěné zůstatky bankou jsou na bankovním účtu číslo:

- 2077203243/0800 vedeném v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, ve výši 3.345,76 EUR;

- 6020129319/0800 vedeném v CZK na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, ve výši 4.912,66,-Kč;

- 2077202283/0800 vedeném v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, ve výši 1.671,45 EUR.

Bankovní účet č. 2077203243/0800 vedený v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, byl kreditován příchozími platbami ze zahraničních bankovního účtu, a to konkrétně:

- dne 9.6.2021 v 16:00:19 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE86501900006800984996, SWIFT: FFVBDEFFXXX, s názvem "Biserka und Nikola Jovanovic";

- dne 9.6.2021 v 9:00:32 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE85300606010109712321, SWIFT: DAAEDEDDXXX, s názvem "Philipp Petja Kramer";

- dne 8.6.2021 v 9:00:29 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE68600100700544440708, SWIFT: PBNKDEFFXXX, s názvem "RRAHIM BAJRAMI"

- dne 7.6.2021 v 9:00:06 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE50370626004019822015, SWIFT: GENODED1PAF, s názvem "Paco GmbH in Gruendung";

- dne 3.6.2021 v 15:50:08 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE29630400530920604600, SWIFT: COBADEFFXXX, s názvem "MINDSHIFT TO EXCELLENCE GBR";

- dne 3.6.2021 v 13:30:05 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE53120300001075165900, SWIFT: BYLADEM1001, s názvem "Andrea Knuplesch";

- dne 3.6.2021 v 9:00:16 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE20370100500990966503, SWIFT: PBNKDEFFXXX, s názvem "AS Patented Eco Hundetoilet";

- dne 3.6.2021 v 8:20:02 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE39590501010067151837, SWIFT: SAKSDE55XXX, s názvem "FABIAN, GORDIAN";

- dne 2.6.2021 v 13:30:39 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE69100400000230582900, SWIFT: DRESDEFFXXX, s názvem "KOPFSACHE MEDIA GMBH";

- dne 2.6.2021 v 9:00:34 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: ES1500491883342410080849, SWIFT: BSCHESMMXXX, s názvem "TECNICA DE FLUIDOS SLU";

- dne 1.6.2021 v 18:00:05 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE16200400000543270300, SWIFT: COBADEFFXXX, s názvem "HUGSANDPLUGS GMBH";

- dne 1.6.2021 v 13:40:11 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE16494501200000040758, SWIFT: WLAHDE44XXX, s názvem "EDIP ILKER ARSLAN";

- dne 1.6.2021 v 8:40:11 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE78682900000080532300, SWIFT: GENODE61LAH, s názvem "Guenter Kopf Gaevert Taschen";

- dne 31.5.2021 v 17:20:10 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE64100900002858611000, SWIFT: BEVODEBBXXX, s názvem "Schuenemann Medical Solutions UG (haftun";

- dne 31.5.2021 v 16:20:02 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE02100500000370181700, SWIFT: BELADEBEXXX, s názvem "Trumper, Matthias";

- dne 31.5.2021 v 11:00:12 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE19750400620602323800, SWIFT: COBADEFFXXX, s názvem "YANKA GMBH I.GR.";

- dne 31.5.2021 v 11:00:12 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE81300606010029919708, SWIFT: DAAEDEDDXXX, s názvem "Martina Laudien";

- dne 31.5.2021 v 9:10:25 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: DE04500105175412937004, SWIFT: INGDDEFFXXX, s názvem "Maximilian Schilp";

- dne 28.5.2021 v 9:30:09 hod. částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu č. IBAN: BE95446970855158, SWIFT: KREDBEBBXXX, s názvem "ENVITEC NV";

kdy se celkově jedná o částku ve výši 15.872,22 EUR.

Z bankovního účtu č. 2077203243/0800 vedeného v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, byly odeslány finanční prostředky v 6ti případech na bankovní účet č. 6020129319/0800 vedený v CZK na totožnou společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, v celkové výši 10.194 EUR. Dále byly odeslány finanční prostředky ve 2 případech na bankovní účet č. IBAN: PL57102040270000110216158876, kdy dle vyplněné identifikace se jedná o bankovní účet společnosti "Skydome It Promotions Ltd." v celkové výši 2.323 EUR.

Bankovní účet č. 6020129319/0800 vedený v CZK na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, byl kreditován příchozími platbami z bankovního účtu číslo:

- 2077203243/0800 vedeném v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, v 6ti případech v celkové výši 252.967,62,-Kč;

- 5845275359/0800 vedeném v CZK na společnost HR FINANANZVERWALTUNG Gmbh s.r.o., IČ: 07599552, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko, v 1 případě ve výši 600,-Kč;

kdy na účet nebyly připsány žádné další příchozí platby.

Z bankovního účtu č. 6020129319/0800 vedeném v CZK na společnost HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, byly vybrány finanční prostředky v hotovosti v bankomatu v celkové výši 248.000,-Kč a odeslána platba ve výši 500,-Kč na bankovní účet č. 6020154389/0800 vedený v CZK na společnost HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko.

Bankovní účet č. 2077202283/0800 vedený v EUR na společnost HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, byl kreditován příchozími platbami:

- dne 11.06.2021 částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu s názvem "5 M Real Estate GmbH i.G.";

- dne 11.06.2021 částkou ve výši 835,38 EUR z bankovního účtu s názvem "Wolfgang Schulz";

kdy se celkově jedná o částku ve výši 1.670,76 EUR.

Z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že jediný jednatel a společník Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, se stal ve stejný den 11.03.2021 jediným jednatelem a společníkem kromě u této společnosti také ve společnostech:

- HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811,

- a HR FINANANZVERWALTUNG OK s.r.o., IČ: 28990617.

Dále bylo zjištěno, že ke stejnému datu, tedy 11.03.2021, se stala jediným jednatelem a společníkem osoba Pavels SERGEJEVS, nar. 17.06.1988, svobodný, st. přísl. LVA, trv. bytem Davídkova 694/26, 180 00 Praha-Libeň, Česko, tel.: 720564086, doručovací adresa e-mail: pavelsinfo@seznam.cz, a to ve společnostech s obdobným názvem obchodní firmy:

- HR FINANANZVERWALTUNG Gmbh s.r.o., IČ: 07599552,

- HR FINANANZVERWALTUNG DE s.r.o., IČ: 07602936,

- a HR FINANANZVERWALTUNG AG s.r.o., IČ: 27616851.

Všechny tyto subjekty mimo podobné obchodní firmy, data provedení změn ve veřejném rejstříku a osob původem z Lotyšska figurující ve vlastnické a řídící struktuře, dále spojuje adresa sídla těchto všech společností, a to: Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha.

Z výše uvedeného interního šetření banky, zejména z charakteru doložené dokumentace a nedostatečné součinnosti klienta při kontrole bankou, vzniklo důvodné podezření, že se v případě kreditních finančních prostředků na bankovních účtech č. 2077203243/0800 vedený v EUR a č. 6020129319/0800 vedený v CZK společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko, a na bankovním účtu č. 2077202283/0800 vedeném v EUR společnosti HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, kdy jediným disponentem u těchto všech účtů je Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, svobodný, st. přísl. LVA, trv. bytem Davídkova 694/26, 180 00 Praha-Libeň, Česko, tel.: 722657851, doručovací adresa e-mail: zigrmarsinfo@seznam.cz, může jednat o prostředky, které pocházejí z dosud blíže nezjištěné trestné činnosti, pravděpodobně spáchané v zahraničí, jejichž následnými převody na výše uvedený účet bylo účelem zastření jejich původu s cílem vzbudit dojem, že se jedná o prostředky legálně nabyté, kdy se konkrétně jedná o doposud zjištěné finanční prostředky, kterými byly bankovní účty kreditovány v celkové výši 17.542,98 EUR (dle kurzu ČNB ke dni 11.06.2021 25,335,-Kč/EUR: 444.451,40,-Kč).

Podle ust. § 79a tr. řádu nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že určitá věc je nástrojem nebo výnosem z trestné činnosti, může policejní orgán, po předchozím souhlasu státního zástupce, rozhodnout o zajištění takové věci. Podle mezinárodní Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti se výnosem rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z trestné činnosti.

Finanční prostředky na účtu banky jsou považovány jako pohledávka majitele účtu za bankou, který bance své finanční prostředky svěřil a tato vede a spravuje daný bankovní účet. Z těchto důvodů, a jelikož již trestní řád nezná pojem "zajištění peněžních prostředků na účtu banky" je rozhodováno o zajištění pohledávky a budoucí pohledávky.

Policejní orgán došel na základě výše uvedeného k závěru, že jsou ve věci dány důvody pro zajištění peněžních prostředků, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení s tím, že je dáno důvodné podezření, že Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, jako jediný disponent prostřednictvím bankovních účtů společnosti HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko, č.2077203243/0800 vedeného v EUR a č.6020129319/0800 vedeného v CZK, založených na pobočce České spořitelny, a.s. - GEMINI na adrese Na Pankráci 1683/127, Praha 4, u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, a dále prostřednictvím bankovních účtů společnosti HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko, č.2077202283/0800 vedeného v EUR a č.6020154389/0800 vedeného v CZK, založených na pobočce České spořitelny, a.s. - GEMINI na adrese Na Pankráci 1683/127, Praha 4, u společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, mohl připsané peněžní prostředky na bankovní účet ukrýt, na sebe nebo jiného převést, případně přechovávat nebo užívat, kdy je důvodné podezření, že tyto peněžní prostředky jsou výnosem z trestné činnosti, jelikož Zigmars LIEPINŠ, nar. 14.01.1980, se stal jediným jednatelem a společníkem u těchto společností dne 11.03.2021, kdy následně od 28.05.2021 do 11.06.2021 byly bankovní účty vedené v EUR kreditovány v 21 případech příchozími platbami z různých zahraničních bankovních účtů ve stejné výši 835,38 EUR, celkově tedy ve výši 17.542,98 EUR (dle kurzu ČNB ke dni 11.06.2021 25,335,-Kč/EUR: 444.451,40,-Kč), kdy následně byly finanční prostředky v přeposlány na bankovní účet č. 6020129319/0800 vedený v CZK, z kterého byly následně vybrány v hotovosti z bankomatu na různých místech v Praze. Česká spořitelna, a.s., následně dne 02.06.2021 a 07.06.2021 obdržela v rámci swiftové mezibankovní komunikace žádost zahraniční banky plátce na vrácení plateb z důvodu, že odeslaná platba z účtu č. IBAN: DE81300606010029919708 s identifikací plátce "Martin Laudien" zaslaná dne 31.05.2021 ve výši 835,38,-EUR a platba z účtu č. IBAN: DE16494501200000040758 s identifikací plátce "EDIP ILKER ARSLAN" zaslaná dne 01.06.2021 ve výši 835,38,-EUR byla označena jako podvodná (FRAUD). Společnost byla bankou vyzvána k navrácení těchto plateb odesílatelům, avšak k tomuto požadavku neposkytla bance žádnou zpětnou vazbu. Při zakládání bankovního účtu klient bance sdělil, že předmětem činnosti je stavebnictví, nicméně z připisovaných úhrad nevyplývá jakákoliv vazba na tento předmět podnikatelské činnosti klienta a z tohoto důvodu byl bankou vyzván o doložení původu uvedených úhrad. K tomuto požadavku nebylo ze strany klienta podáno žádné vyjádření. Navíc je dáno důvodné podezření, že na výše uvedené bankovní účty mohou být v budoucnosti stále zasílány další peněžní prostředky v doposud nezjištěné výši, tak jak tomu bylo doposud, kdy lze i nadále důvodně předpokládat, že se bude jednat o výnosy pocházející z trestné činnosti.

V průběhu prověřování této trestné činnosti, které je na samém počátku, bude dále zjišťován původ zajištěných finančních prostředků na bankovních účtech. Policejní orgán rozhodl o zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu číslo:

- 2077203243/0800v měnových jednotkách EUR, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 17.542,98 EUR, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

- 6020129319/0800v měnových jednotkách CZK, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 444.451,40,-Kč, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

- peněžní prostředky na bankovním účtu č. 2077202283/0800v měnových jednotkách EUR, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 17.542,98 EUR, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých;

- peněžní prostředky na bankovním účtu č. 6020154389/0800 v měnových jednotkách CZK, vedeném u Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova č. p. 1929, 140 00 Praha, Česko, a to ve výši 444.451,40,-Kč, a to včetně finančních prostředků na účet dodatečně došlých.

V případě zjištění legálního původu finančních prostředků bude zajištění zrušeno nebo omezeno dle ust. § 79f tr. řádu.

Podle ust. § 2 odst. 4 tr. řádu jsou orgány činné v trestním řízení povinny provádět úkony trestního řízení s plným šetřením práv a svobod zaručených Listinou a mezinárodními smlouvami a při provádění úkonů trestního řízení do nich zasahovat jen v míře nezbytně nutné pro zajištění účelu trestního řízení, kterým je mimo jiné upevňování zákonnosti a výchova občanů v duchu důsledného zachování zákonů.

Obecně jsou orgány činné v trestním řízení povinny zjišťovat skutečnosti důležité pro jejich rozhodnutí v rozsahu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. To však neplatí právě pro zajištění nástrojů a výnosů, zejména pak v řízení před zahájením trestního stíhání, neboť zde zákon vyžaduje pouze, aby tomu zjištěné skutečnosti nasvědčovaly. Policejní orgán je toho názoru, že míru zdrženlivosti požadovanou ust. § 2 odst. 4 tr. řádu dodržel. Zároveň si je vědom povinnosti vyplývajících mu z ustanovení věty druhé téhož ustanovení a také ust. § 79f odst. 1 tr. řádu.

Policejní orgán má za to, že byly tedy v dostatečné míře splněny všechny zákonné požadavky pro zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, a že toto zajištění neporušuje zásadu zdrženlivosti vyžadovanou ust. § 2 odst. 4 tr. řádu. Z tohoto důvodu dne 15.01.2021 požádal dozorující státní zástupkyni o vydání předběžného souhlasu s jejich zajištěním a poté, co jej téhož dne obdržel, rozhodnul, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o přechozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

Rozdělovník:

1x spis

1x ObvSZ pro Prahu 4

1x spol. HR FINANANZVERWALTUNG BI s.r.o., IČ: 07101082, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko

1x spol. HR FINANANZVERWALTUNG s.r.o., IČ: 27384811, se sídlem Chotěšovská č. p. 680, 190 00 Praha, Česko

1x Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782

za policejní orgán

por. Mgr. Milan PRÁŠEK komisař milan.prasek@pcr.cz

974 860 532

vytisknout e-mailem