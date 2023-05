Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Úsměvný návrat odcizených věcí do rukou poškozených

MŘ Ostrava - Vloupání do advokátních kanceláří objasněno do několika dnů

Policisté pátrali po neznámém pachateli, který se vloupal do objektu v centru Ostravy. Po překonání vstupních dveří vnikl do společných prostor vícepodlažního domu, kde se následně vloupal do advokátních kanceláří. Poté, co tyto prohledal, odcizil sirupy aloe vera, notebook, stolní počítač, ale také několik obrazů, například jeden z nich byl od známého malíře Josefa Lady, kdy se jednalo o kolorovanou perokresbu kocoura Mikeše. Svým jednáním způsobil škodu okolo 30.000 korun.

Kriminalisté po možném pachateli začali ihned pátrat. Shromáždili důkazy, zajistili stopy, ale také vyhodnotili zajištěné kamerové záznamy. Díky operativně získaným informacím se ukázalo, že možný pachatel i s odcizenými věcmi z místa činu odcestoval tramvají, poté si objednal taxík, kterým následně odjel na Frýdeckomístecko.

Ukázalo se, že vloupání do advokátních kanceláří má mít na svědomí 33letý muž. U výslechu se kriminalistům ke svému jednání doznal a uvedl, že kanceláře si vybral náhodně poté, co viděl na fasádě domu reklamní poutač advokátní kancelář. S policisty spolupracoval, odcizené věci díky rychlému zadržení nestačil prodat a nakonec je téměř všechny donesl na služebnu, jen sirupy nakonec měl vyhodit. Zajištěné věci byly vráceny zpět do rukou majitelů.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil muže ze spáchání přečinu krádež. Vzhledem k tomu, že se obdobného jednání v posledních třech letech dopustil a byl za toto již potrestán, mu nyní hrozí až tříleté vězení. Státní zástupce podal návrh na potrestání k uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání 12 – 15 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. O trestu již bude rozhodovat soud.

Policisté doporučují majitelům provozoven či kanceláří, aby tyto řádně proti vloupání zabezpečili, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi.

dne 18. května 2023

por. Bc. Eva Michalíková

vytisknout e-mailem