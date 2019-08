Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Usedli za volant v zákazu řízení

KLADENSKO – Za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí maximální trestní odnětí svobody ve výši 2 roky.

Policisté územního odboru Kladno v rámci výkonu služby v průběhu týdne zjistili šest neukázněných řidičů, kteří usedli za volant, ačkoliv byli v zákazu řízení, čímž se dopustili trestného činu, za který jim hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 2 roky.

Jen několik minut před třetí hodinou dne 23. srpna 2019 policisté obvodního oddělení Kladno zastavili v Kladně v ulici Lesík při kontrole na pozemních komunikacích devětatřicetiletého řidiče ze Slaného, ve vozidle Škoda Superb. Následným šetřením bylo zjištěno, že řidič má udělen platný zákaz řízení všech motorových vozidel od prosince 2004 do října 2019.

Policisté oddělení hlídkové služby v dopoledních hodinách dne 18. srpna 2019 kontrolovali v Kladně v Kordačově ulici osobní vozidlo tovární značky Opel Astra, jehož řidičem byl šestadvacetiletý muž z Kladna. Následným šetřením bylo zjištěno, že řidič má vysloven Magistrátem města Kladna platný zákaz řízením všech motorových vozidel, a to v době od prosince 2018 do prosince 2019 a dále na základě rozhodnutí Magistrátu města Kladna mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel od května 2019 do května 2020.

Téhož dne v odpoledních hodinách policisté obvodního oddělení Zlonice v obci Hospozín ve směru jízdy na obec Hospozínek zastavili ke kontrole osobní vozidlo. Policisté řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných pro řízení motorového vozidla. Čtyřicetiletý řidič z Prahy předložil pouze občanský průkaz. Na základě provedení policejní lustrace bylo zjištěno, že muž má platné dva zákazy řízení, a to do srpna 2020 vydaný Magistrátem města Praha a následně od května 2019 do března 2021 vydaný Městským úřadem Rakovník.

Třiadvacetiletého cizího státního příslušníka prošetřují policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy, neboť ve večerních hodinách dne 18. srpna 2019 byl kontrolován policejní hlídkou v Kladně v ulici P. Holého v osobním vozidle Fiat Brava. Policejním šetřením bylo zjištěno, že tento řidič má platný zákaz řízení uložen rozhodnutím Magistrátem města Kladna od června 2019 do června 2020.

V Herbenově ulici v Kladně policejní hlídka kontrolovala osobní vozidlo tovární značky Renault. Při silniční kontrole policisté zjistili, že osmatřicetiletý muž z Kladna má zadržen řidičský průkaz a vyslovenou blokaci od října 2012 do srpna 2019. Při dechové zkoušce byl výsledek na alkohol pozitivní a naměřená hodnota byla 1,45 promile alkoholu v dechu.

Kolem dvacáté hodiny dne 16. srpna 2019 ve Wolkerově ulici v Kladně policisté zastavili osobní vozidlo Škoda Felicie. Za volant v tomto případě usedl sedmatřicetiletý muž z Kladna, ačkoliv mu byl vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel od července 2019 vydaný Magistrátem města Kladna do března 2021.

Všichni tito řidiči jsou nyní za své protiprávní jednání podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. srpna 2019

