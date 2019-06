Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Usedli za volant pod vlivem alkoholu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jeden z řidičů naboural do zábradlí.

Policisté znovu řešili několik případů, kdy řidiči usedl za volant pod vlivem alkoholu. V první polovině května letošního roku byl policejní hlídkou zastaven v Karlových Varech devětadvacetiletý muž, který řídil osobní automobil značky Ford. Při silniční kontrole se muž z Karlovarska podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,61 a 1,62 promile.

O několik dní později, konkrétně v ranních hodinách dne 19. 5. 2019, byl v Karlových Varech zastaven na motocyklu značky Kentoya sedmadvacetiletý muž z Chodova. Také on se při silniční kontrole podrobil orientačnímu testu na přítomnost alkoholu a policistům nadýchal 1,72 a 1,64 promile. Policisté navíc zjistili, že muž má Okresním soudem v Karlových Varech vysloven zákaz spočívající v řízení všech motorových vozidel, a to až do dubna příštího roku.

Pod vlivem alkoholu usedl dne 24. 5. 2019 za volant také osmapadesátiletý muž z Karlových Varů. Ten navíc při projíždění kruhového objezdu v lázeňském městě nezvládl řízení, vjel na obrubník a následně narazil přední částí vozidla do zábradlí, které poškodil. To ho ale v jízdě nezastavilo a pokračoval dále, ovšem po několika set metrech kvůli poškození automobilu zastavil. Po příjezdu policejní hlídky se muž podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,24 a 2,28 promile.

Řidiče za volantem řešili také policisté v Aši na Chebsku. V nočních hodinách dne 9. 6. 2019 byl ve vozidle značky Volkswagen zastaven policejní hlídkou. Ta s čtyřicetiletým mužem provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu a řidič policistům nadýchal 1,68 a 1,77 promile.

Všem řidičům policisté zakázali další jízdu a zadrželi řidičské oprávnění. Poté se všichni podrobili lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Následně jim bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Sedmadvacetiletému muži navíc policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 29 a 40 let trest odnětí svobody až na jeden rok. Mužům ve věku 27 a 58 let hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

19. 6. 2019

vytisknout e-mailem