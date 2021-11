Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Usedl za volant i přes zákaz

LITOMĚŘICKO - Ani dva zákazy řízení neměly na řidiče efekt.

Litoměřičtí policisté v odpoledních hodinách v ulici Mlékojedská zastavili 39letého řidiče vozidla Škoda Citigo. Ve většině případů řidiči, kteří se něčeho dopustili, tak do poslední chvíli vyčkávají a pravděpodobně doufají, že na to policisté nepřijdou. Tento řidič opravdu nemarnil jejich čas a hned po pár sekundách šel s pravdou ven. Po výzvě k předložení dokladů řidič policistům ihned sdělil "já mám zabavený řidičák" a bylo vymalováno. Policisté následnou lustrací v dostupných evidencích zjistili, že řidič nelže a do srpna roku 2023 má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že tento zákaz nerespektuje a i přesto řídí, tak je v současné době podezřelý z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Kamerové záběry z kontroly naleznete zde.

Litoměřice 30. prosince 2021

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

