Usedl za volant bez řidičského oprávnění

HAVLOVICE - Navíc byl pod vlivem drog. Orientační drogový test reagoval pozitivně na přítomnost pervitinu ve slinách.

Dne 14. srpna 2020 v 15:30 hodin policisté Obvodního oddělení Domažlice u obce Havlovice zastavili a kontrolovali řidiče osobního vozidla tovární značky Ford Mondeo. Dvaačtyřicetiletého muže vyzvali k předložení dokumentů potřebných pro řízení vozidla. Vyšlo najevo, že řidič usedl za volant, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění. Pak byl vyzván k dechové zkoušce a orientačnímu drogovému testu. Dechová zkouška byla negativní. Pozitivně však reagoval drogový test, a to na přítomnost pervitinu. Muž byl zajištěn a převezen do lékařského zařízení, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Případem se domažličtí policisté dále zabývají.





por. Mgr. Dagmar Brožová

18. srpna 2020

