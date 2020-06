Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Usedl za volant, ačkoliv byl v zákazu řízení

BEROUNSKO – Řidič má vysloven platný zákaz řízení po dobu jednoho roku.

V odpoledních hodinách dne 7. června 2020 v obci Tlustice policisté obvodního oddělení Hořovice kontrolovali osobní vozidlo tovární značky Audi A4, jedoucí po pozemní komunikaci od obce Žebrák do obce Tlustice. Řidič nepředložil žádné doklady totožnosti a ani doklady potřebné k řízení motorových vozidel. Provedená dechová zkouška byla s negativním výsledkem.

Dalším policejním šetřením bylo zjištěno, že tento dvacetiletý řidič byl dne 29. května 2020 kontrolován taktéž policejní hlídkou v osobním vozidle Audi A4, a to v obci Hořovice na náměstí Boženy Němcové. Ani v tomto případě řidič nepředložil doklady potřebné pro řízení motorových vozidel, neboť od listopadu 2019 má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu dvanácti měsíců, a to do listopadu 2020 rozhodnutím Okresního soudu v Berouně.

Dne 10. června 2020 bylo dvacetiletému řidiči sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, z které mu hrozí maximální trest odnětí svobody až na 2 roky.



nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. června 2020

