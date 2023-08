Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Úschova biologického materiálu a jeho transport do laboratoře

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k mimořádné délce žádosti a s tím souvisejícímu počtu otázek a podotázek je žádost vypořádána postupně, dle textu žádosti, aby bylo zřejmé, že na každou jednotlivou část poskytuje povinný subjekt odpověď. Text žádosti je psán kurzívou, odpověď povinného subjektu tučně.

„… Které dokumenty řídí postupy PČR na Obvodním oddělení ve Varnsdorfu procesy:

- transportu,

- skladování a

- odesílaní vzorků biologického materiálu na odborné toxikologické vyšetření.?

V případě řízením se některým ZPPP, žádám kopii aktuálního dokumentu.“

Odpověď povinného subjektu:

V příloze tohoto přípisu poskytujeme tyto dokumenty:

pokyn policejního prezidenta č. 300/2020, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 1/2021, kterým se upravuje činnost při šetření silničních dopravních nehod,

pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

„Jak jsou požadavky těchto pokynu a jiných závazných interních nebo externích dokumentů (právní předpisy, metodické pokyny) souvisejících s nakládaním s biologickým materiálem určeným k zaslaní na odborné toxikologické vyšetření zajištěné v praxi?“

Odpověď povinného subjektu:

Zaslané pokyny jsou závazné pro všechny příslušníky Policie České republiky, a tito jsou povinni je dodržovat.

„Žádám o stručný popis, včetně případné fotodokumentace zařízení na uskladnění vzorků, kopii případných interních pokynů, datumy proškolení policajtů s těmito pokyny.“

Odpověď povinného subjektu:

V průběhu převozu vzorku z nemocničního zařízení na Obvodní oddělení Varnsdorf nejsou vzorky uloženy v žádném chladicím zařízení. Před odesláním do laboratoře jsou vzorky uchovány v běžném chladicím zařízení, konkrétně CROWN GN 240 A+. Fotodokumentaci nemá povinný subjekt k dispozici, a není ji tak možné poskytnout.

Žádné další interní pokyny vztahující se k nakládání se vzorky nebyly v rámci Obvodního oddělení Varnsdorf vydány, a není tedy možné je poskytnout, a stejně tak nemohlo proběhnout proškolení příslušných policistů.

„Transport vzorků po odběrů krve na oddělení PČR Varnsdorf:

Kde jsou uchovávané vzorky ? – Pokud v chladícím zařízení tak jeho typ a způsob kontroly a ověřování teploty včetně záznamů“

Odpověď povinného subjektu:

Hlídka Obvodního oddělení Varnsdorf po odebrání vzorku přímo v ordinaci fyzicky převezme daný vzorek, který je nejprve lékařským personálem v ordinaci řádně uzavřen ve zkumavce označené štítkem se jménem a daty dané osoby, které byl vzorek odebrán a to dle norem zdravotnického zařízení, a následně bývá vložen do prázdné papírové obálky a předán hlídce Obvodního oddělení Varnsdorf. Následně se vzorek převeze běžnou přepravou policisty služebním vozidlem na Obvodní oddělení Varnsdorf, kde je poté bezodkladně policisty uložen do chladícího zařízení - lednice. Během přepravy k uložení na Obvodním oddělení Varnsdorf ze zdravotnického zařízení není vzorek uložen v žádném speciálním přepravním boxu, ale zpravidla jej policista (spolujezdec ve vozidle) drží v ruce za okraj obálky tak, aby nedošlo k poškození vzorku.

„Maximální doba na prevoz vzorku z nemocnice – je dodržení této doby stvrzeno záznamem času o přijetí do skladovacího zařízení na skladování vzorků?“

Odpověď povinného subjektu:

Maximální doba stanovena není, přičemž není prováděn ani záznam o přijetí do skladovacího zařízení.

„Skladování vzorků na oddělení PČR Varnsdorf:

„Kde jsou uchovávané vzorky ? – Pokud v chladícím zařízení tak jeho typ a způsob kontroly a ověřování teploty včetně záznamů, fotodokumentace, a určených odpovědností“

Odpověď povinného subjektu:

Vzorky jsou uchovávány v běžném chladícím zařízení, typ CROWN GN 240 A+. Cílená kontrola a ověřování teploty prováděno není.

„Kalibrační / ověřovací list měřidla které kontroluje podmínky v úchovném zařízení“

Odpověď povinného subjektu:

Při skladování není užíváno žádného měřidla, a tedy nelze poskytnout kalibrační či ověřovací list.

„Jak často se teplota v tomto zařízení kontroluje, kdo ji kontroluje, jaké jsou limitné hodnoty, a postupy v případě nedoržení těchto hodnot. Kdo ověřuje provádění těchto záznamů a jak často?“

Odpověď povinného subjektu:

Cílená kontrola chladicího zařízení prováděna není, kontrola funkčnosti probíhá pravidelným užíváním chladicího zařízení. Revize všech spotřebičů probíhá pravidelně jednou ročně.

„Jak jsou zajištěné podmínky před neoprávněnou manipulací se vzorky během uskladnění?“

Odpověď povinného subjektu:

Chladicí zařízení je umístěno v části areálu Obvodního oddělení Varnsdorf, kam mají přístup pouze příslušníci Policie České republiky, služebně zařazení na tomto oddělení, případně zaměstnanci Policie České republiky, zařazení na tomto oddělení. K chladicímu zařízení tak nemá přístup jiná osoba než ta, která je oprávněna se vzorky nakládat.

„K vzorkům během skladování májí přístup jen oprávněné osoby? (které, na základě čeho),“

Odpověď povinného subjektu:

Přístup k chladícímu zařízení mají pouze policisté, případně zaměstnanci Policie České republiky, zařazení na Obvodním oddělení Varnsdorf.

„Skladuje se v lednici s biologickým materiálem i něco jiné? Pokud ano, tak co?“

Odpověď povinného subjektu:

V chladicím zařízení se nachází jednotlivé plastové přihrádky a společně se vzorky nejsou uloženy žádné jiné věci.

„Jaká je maximální kapacita vzorků na obvodním oddělení“

Odpověď povinného subjektu:

Maximální kapacita vzorků není stanovena, a to i s ohledem na nápad věcí Obvodního oddělení Varnsdorf.

„Jaká je maximální doba pro uskladnění vzorků?“

Odpověď povinného subjektu:

Maximální doba pro uskladnění vzorků není stanovena.

„Odesílaní vzorků do laboratoře:

Kdo zasílá vzorky do laboratoře, frekvence zasílaní, jakým způsobem jsou vzorky baleny?“

Odpověď povinného subjektu:

Vzorky jsou uchovávány po celou dobu v původním obalu, které převezme hlídka Obvodního oddělení Varnsdorf ve zdravotnickém zařízení ihned po odebrání vzorku za přítomnosti osoby, které je vzorek odebírán. Vzorky jsou odesílány ihned následující pracovní den, v případě víkendu či svátku nejbližší následující pracovní den, a to prostřednictvím administrativní a spisové pracovnice Obvodního oddělení Varnsdorf.

„Jak je zabezpečená teplota během transportu?“

Odpověď povinného subjektu:

Teplota se během transportu nekontroluje.

„Postup v případě nechtěného poškození vzorků.

Vedete o tomto poškození evidenci? Už se někdy stalo?“

Odpověď povinného subjektu:

Obvodní oddělení Varnsdorf dosud neeviduje žádný záznam o poškození.

Oddělení soudního lékařství a toxikologie nepřijme do laboratoře materiál ke zkoumání bez řádného označení (jméno, příjmení, datum narození a datum a čas odběru biologického materiálu) a zejména řádně vyplněnou žádankou o toxikologické vyšetření. Nedostatečné označení nádoby či zkumavky, nevhodný obal, nedostatečné množství biologického materiálu, znehodnocený biologický materiál či nedostatečně vyplněná žádanka jsou důvodem odmítnutí přijetí biologického materiálu na toxikologické vyšetření.

Podmínky skladování biologického materiálu (krev) jsou stanoveny obecně uznávanými standardy na prostředí při teplotách 2-8 ºC, např. v chladicích zařízeních. Krátkodobý transport mimo tyto podmínky, např. z pracoviště policie na toxikologické vyšetření je akceptovatelné.

Bližší podmínky skladování a transportu lze najít v Laboratorní příručce Toxikologické laboratoře Oddělení soudního lékařství a toxikologie dostupná na stránkách Krajské zdravotní Masarykova nemocnice.

„Jaký je postup v případě poruchy chladícího zařízení na úchovu vzorků? – odpovědnosti pro naplnění tohoto postupu“

Odpověď povinného subjektu:

V případě poruchy chladicího zařízení je porucha hlášena ekonomickému oddělení Děčín Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, kdy by následně byla řešena oprava či výměna chladicího zařízení. V rámci Obvodního oddělení Varnsdorf nebyla tato situace dosud řešena, neboť doposud nedošlo k poruše chladicího zařízení. Zařízení je pravidelně obměňováno tak, aby k poruchám docházelo pouze ve výjimečných situacích.

„Kolik žádosti na provedení odborného lekářskeho vyšetření na přítomnost OPL (po pozitívním orientačním testu DrugWipe test na MET/AMP) bylo provedeno příslušníky oddělení PČR Varnsdorf v období 1.1.2023-30.4.2023. - Kolik vzorků bylo z tohoto oddělení zasláno na toxikologické vyšetření. Kolik výsledkových protokolu rozborů krve bylo řešeno jako trestný čin, kolik bylo předáno správním orgánum a u kolika nebyla přítomnost Met/Amp potvrzena.“

Odpověď povinného subjektu:

V období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 byly provedeny celkem 4 žádosti o provedení odborného vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Z tohoto počtu se v jednom případě jednalo o trestný čin, ve dvou případech o přestupkové jednání a v jednom případě se přítomnost omamných a psychotropních látek nepotvrdila.

„Kopii všech záznamů týkající se manipulace a skladování vzorků ze spisu KRPU-xxx/PŘ-2023-040218. ( záznamy o teplotě skladování vzorků, přístupy (včetně času a délky přístupu do úchovny vzorků) – v období od přinesení vzorku na oddělení po odeslání vzorku do laboratoře.“

Odpověď povinného subjektu:

Jak bylo uvedeno výše, tyto údaje nejsou v rámci Obvodního oddělení Varnsdorf shromažďovány, a nelze je tedy poskytnout ani v tomto konkrétním případě.

„Kolik vzorků bylo v úchovném zařízení v den odběru tohoto vzorků? Kolik v den odeslání vzorků tohoto vzorků. Jakým způsobem kdy a s kolika dalšími vzorky byl tento vzorek do laboratoře odeslán?“

Odpověď povinného subjektu:

Dne 6. dubna 2023 byl v chladicím zařízení pouze jeden vzorek a dne 8. dubna 2023 byl po pozitivním orientačním testu přidán do chladicího zařízení další vzorek. Oba vzorky byly společně odeslány dne 11. dubna 2023, a to vzhledem k tomu, že tyto dny byly svátky pracovního klidu a víkend (Velikonoce).

por. Bc. Pavla Mašínová, 15. 8. 2023

