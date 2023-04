VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí rozhodnutí – Roman Horák

Č. j. PPR-11080-4/ČJ-2023-990450, Roman Horák, nar. 1962

Rozhodnutí vydané Policejním prezidiem České republiky, Ředitelstvím služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Praha, pod č.j. PPR-11080-4/ČJ-2023-990450 dne 10. března 2023, si můžete vyzvednout v budově Policie České republiky, Olšanská 2, Praha 3 v sídle Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, a to v pracovních dnech PO - ČT v době od 08 do 15.00 hodin, PÁ – v době od 08 do 12.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě – telefonický kontakt na sekretariát ředitelství: 974 834 436.



Pro vyzvednutí písemnosti je stanovena lhůta 15 dnů od data vyvěšení tohoto oznámení. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).





Vyvěšeno dne: 13.04.2023

Sejmuto dne: 28.04.2023