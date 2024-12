Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Urážky s rasovým podtextem vyústily v napadení

Pražští kriminalisté pátrají po útočníkovi, který napadl muže kvůli barvě jeho pleti.

V polovině října jsme přijali oznámení o fyzickém napadení muže v ulici Na Příkopě v Praze 1. Poškozený uvedl, že při odchodu z jednání v bance se na ulici střetl s náhodným kolemjdoucím, který ho začal slovně urážet. Urážky byly směřovány zejména na rasu poškozeného a brzy se změnily v napadení. Útočník udeřil muže pěstí do brady, poté se jej snažil nadále napadat údery a kopy. Poškozený na to reagoval tak, že se začal bránit a nejspíš díky tomu agresora od dalších útoků odradil. Hledaný muž následně z místa odešel směrem k Václavskému náměstí. Napadený muž utrpěl vlivem útoku poranění v oblasti hlavy a nohy. Policisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je útočník zachycen. V případě, že jej poznáváte, nebo víte, kde by se mohl zdržovat, kontaktujte prosím linku 158. Kriminalisté zároveň žádají svědky incidentu, aby předali policii jakékoliv poznatky, které by pomohly přispět k řádnému objasnění věci.

Kriminalisté událost kvalifikovali jako trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci pro jejich rasu, dále trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a výtržnictví. Muži v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Kristýna Zelinková- 10. prosince 2024

