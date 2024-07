Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Urážel, vyhrožoval a ohrožoval lidi nožem

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování, výtržnictví, ublížení na zdraví a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu.

Obviněný muž měl na konci dubna letošního roku přijít po 22. hodině v jednom z menších měst poblíž Sokolova ve volně přístupném areálu multifunkčního hřiště ke stolu, u kterého sedělo několik osob. Po chvíli se měl od stolu vzdálit a po svém návratu měl osoby sedící u stolu osočit z toho, že mu odcizily přepravku s bílým práškem, kterou měl mít u sebe. Následně měl začít osoby kolem sebe vulgárně urážet a vyhrožovat jim fyzickým napadením. Poté měl začít sahat po noži, který měl umístěný na opasku. Na to okamžitě zareagovala trojice mužů sedících u stolu, která dvaatřicetiletého muže zpacifikovala a následně předala přivolaným policistům. Ti muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Ve čtvrtek 11. července letošního roku měl dvaatřicetiletý muž v pozdních večerních hodinách přijít do jednoho z vodáckých kempů na Sokolovsku. Obsluha občerstvení mu měla sdělit, že je zavřeno a již ho neobslouží. Muž měl na to zareagovat tak, že začal obsluze vulgárně nadávat a po chvíli začal močit na bar. Ve svém agresivním jednání měl muž pokračovat i po příjezdu policistů. Při zadržení měl policisty urážet a vyhrožovat jim zabitím. Po zadržení byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici, kdy měl po cestě policistům neustále vyhrožovat, a to i fyzickým napadením rodinných příslušníků.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

16. 7. 2024

vytisknout e-mailem