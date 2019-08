Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Úřadoval mikrospánek

VSETÍNSKO: Za čelním střetem osobního auta a dodávky stojí mikrospánek.

Včera odpoledne došlo u obce Dolní Bečva k čelnímu střetu osobního auta a dodávky. Dvě osoby utrpěly lehké zranění, škoda překročila půl milionu korun a omezení dopravy trvalo několik hodin.

S dopravními komplikacemi na silnici I/35 u obce Dolní Bečva se včera odpoledne potkali projíždějící řidiči. Důvodem bylo vyšetřování vážnější dopravní nehody v tomto úseku. Dvaašedesátiletý řidič z okresu Nový Jičín jel chvíli před druhou hodinou odpoledne se svým vozidlem Land Rover. Po projetí obcí Dolní Bečva pokračoval směrem k obci Prostřední Bečva. Na okamžik jej přemohl mikrospánek. I to stačilo, aby s vozidlem přejel do protisměru. Došlo ke střetu s protijedoucí dodávkou tovární značky Renault. Při střetu byla dodávka vytlačena do silničního příkopu. Osobní auto skončilo v příkopu jen částečně.

Při zásahu jednotlivých složek IZS byla komunikace zcela uzavřena. Při nehodě byl lehce zraněn devětapadesátiletý řidič dodávky. Lehké zranění utrpěla i devětapadesátiletá spolujezdkyně z Land Roveru. Oba byli převezeni na ošetření do nemocnice. Škoda na osobním vozidle činí dvě stě padesát tisíc korun, u dodávky je to ještě o padesát tisíc více. Policisté u obou řidičů provedli dechové zkoušky ke zjištění ovlivnění alkoholem. U obou byly zkoušky negativní.

Komunikace byla zcela průjezdná po odtahu obou vozidel a to krátce po šesté hodině večer.

29. srpna 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

vytisknout e-mailem