Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Upytlačil divoké prase

TRUTNOVSKO - Hrozí mu až 5 let vězení.

Koncem srpna letošního roku na lince 156 strážníci z Trutnova přijali oznámení o střelbě v lesním porostu mezi ulicemi Říční a Kiesewettrova. Po příjezdu na místo se strážníkům podařilo ztotožnit muže ve věku 39let, proti kterému v polovině prosince 2023 policejní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu pytláctví.

Obviněnému muži, který byl mimochodem pracovníkem ochranné služby na úseku životního prostředí klademe za vinu, že okolo 22. hodiny na výše popsaném místě neoprávněně zastřelil divoké prase a to legálně drženou zbraní s tlumičem. Navíc se tohoto jednání dopustil s vědomím, že se nachází na území cizí honitby, kde není oprávněn k výkonu mysliveckého práva.

Obviněný muž usmrcením prasete o hmotnosti 44 kilo způsobil právnické osobě škodu téměř 30 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 5 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

28. 12. 2023, 9:50

vytisknout e-mailem