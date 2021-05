Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Upozorňujeme na uzavírku dálnice D5

Dálnice D5 - Šestikilometrový úsek dálnice D5 bude od konce května uzavřený z důvodu rekonstrukce. Doprava bude mezi 144 a 150 kilometrem svedena do levé části dálnice.

V době od 31. května do 6. září letošního roku dojde k uzavírce dálnice D5 v km 144 – 150 ve směru do Německa. Celá pravá část dálnice D5 v tomto směru bude uzavřená z důvodu rekonstrukce vozovky a vjezdu na parkoviště. Pro řidiče osobních i nákladních vozidel to v praxi znamená, že na 144 km dálnice D5 za čerpací stanicí MOL budou oba pravé jízdní pruhy svedeny do jednoho a v místě přejíždění do protisměru (do levé části dálnice) bude maximální rychlost snížená na 60 km/h. V levé části dálnice D5 pak povede doprava oběma směry – tedy jeden jízdní pruh bude určený ve směru do SRN a druhý ve směru na Prahu. Rychlost zde bude snížena na 80 km/h.

V důsledku uzavírky tohoto úseku nebude možné využívat parkoviště po levé ani po pravé straně dálnice D5 na dálničním hraničním přechodě Rozvadov. Na parkovišti se nachází přibližně 300 – 400 parkovacích míst, a tak upozorňujeme řidiče nákladních vozidel, aby s touto komplikací počítali.

V souvislosti s uzavřením celé pravé části dálnice D5 lze očekávat, že v místě uzavírky bude hustější provoz, není vyloučeno i to, že se budou tvořit kolony. Řidiči proto musí počítat s větší časovou dotací pro jejich cestu, než za běžných okolností. Pro odstavení nadměrných nákladů, které využívaly parkoviště na Rozvadově, je možné využít parkovací záliv na benzinové čerpací stanici Šlovice na 83 km dálnice D5.

V souvislosti s tím žádáme řidiče, aby v tomto úseku dbali zvýšené opatrnosti, řídili se pravidly silničního provozu a byli k sobě ohleduplní. Zabrání tak případným kolizím a dalšímu omezení provozu na dálnici.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

25. 5. 2021

