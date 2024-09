Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Upozorňujeme na novou praktiku podvodníků

BEROUNSKO – Přišla vám textová zpráva, ve které jste vyzváni k úhradě pokuty za rychlost? Tak opatrně při dalším postupu. Jedná se totiž o novinku podvodníků, která vás může během chvíle a troše nepozornosti připravit o nemalé peníze.

Na policisty z Dopravního inspektorátu v Berouně se v úterý 24. září obrátil muž s dotazem, zda Policie České republiky rozesílá textové zprávy, prostřednictvím kterých by vymáhala zaplacení pokut v dopravě. Policistům dále ukázal textovou zprávu, která mu byla doručena na služební mobilní telefon, a která obsahovala odkaz na webové stránky www.konta-ridice-lidl-gov-cz.eu. Po rozkliknutí tohoto odkazu byl přesměrován na falešný výpis z bodového konta řidičů, ve kterém byl uveden přestupek, kterého se řidič dopustil a další údaje včetně toho o kolik překročil rychlost. Řidiči byla ve zprávě nabídnuta možnost zaplacení pokuty do určitého data s tím, že pokud pokutu zaplatí, bude mít 50% slevu. Následovaly odkazy na formuláře, které měly být vyplněny. Naštěstí byl tento muž prozíravý, neváhal se na nás obrátit a vše si pečlivě ověřil. Pokud by tak neučinil a požadované údaje do formulářů vyplnil, podvodníci by se zmocnili jeho údajů, případně přístupových údajů do internetového bankovnictví.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZASÍLÁME TEXTOVÉ ZPRÁVY K ÚHRADĚ ČEHOKOLIV VČETNĚ POKUT! POZOR NA TO, JEDNÁ SE O DALŠÍ PRAKTIKU PODVODNÍKŮ!

Policie České republiky řeší dopravní přestupky třemi způsoby:

V příkazním řízení na místě spáchání přestupku, tzn., že vás policisté zastaví přímo při páchání přestupku nebo po jeho spáchání a uloží vám pokutu na místě, kterou vy můžete buď zaplatit ihned prostřednictvím hotovosti, platebního terminálu anebo později přes složenku, nebo převodem na účet. Policisté vás datovou schránkou nebo písemně doporučenou zásilkou předvolají k podání vysvětlení a uloží pokutu přímo při podání vysvětlení (její úhrada je možná stejným způsobem jako příkaz na místě). Policisté přestupkové jednání oznamují k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu.

Buďte ostražití, nebojte se na nás obrátit v případě jakékoliv pochybnosti a nejistoty. Přijďte osobně, zavolejte, napište. Vyslechneme a vždy poradíme.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

26. září 2024

