Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Upozornili na sebe

BRNO: Na skútru jel bez registrační značky, autem bez rozsvícených světel.

Požité alkoholické nápoje hned dvakrát zahalily mysl řidičům, kteří v noci na dnešek zamířili do centra Brna. V Kounicově ulici si hlídka pozdě večer nemohla nevšimnout projíždějícího skútru, který neměl registrační značku. Jeho řidič při kontrole nadýchal přes jedno promile, navíc nevlastní řidičský průkaz a jeho stroj nemá zaplacené povinné ručení. Řidič se hájil tím, že si stroj koupil jen na cestování na ryby. Proč ale zamířil do centra města, nedokázal vysvětlit.

Dlouho do noci se na firemním večírku veselil řidič osobního automobilu Mazda. Jeho podivná jízda Křenovou ulicí bez rozsvícených světel byla po půlnoci pro hlídku signálem ke kontrole. Při ní policisté zjistili 2,39 promile alkoholu v dechu. Oba řidiči musí počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bohumil Malášek, 8. dubna 2024

Související dokumenty upozornili_0804.mp3

Velikost souboru:717,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem