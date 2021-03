Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Upozornil na sebe slivovicí

PARDUBICE – Měl nastoupit do vězení. Místo toho kradl.

V pondělí 15. března odpoledne policisté z Obvodního oddělení Pardubice 2. vyjížděli k zadrženému zloději do jednoho z pardubických supermarketů. Tam pětadvacetiletý muž pronesl přes pokladnu nezaplacenou láhev slivovice a ochrankou prodejny byl na místě zadržen. Při provedené lustraci kolegové zjistili, že muž se obdobné trestné činnosti v minulosti již dopustil. Nyní kradl v době vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu tak v případě odsouzení dva až 8 let vězení.

To však není jediné, co by zadrženého mělo trápit. Dále se ukázalo, že je na něj vydán Příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a tak muž z policejní služebny putoval do vazební věznice v Hradci Králové.

17. března 2021

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

