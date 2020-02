Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Upozornil na sebe nestandardní jízdou

SVITAVSKO – Měl vypít 15 piv a 4 dcl rumu.

ilustrační fotoPolicisté v Moravské Třebové ve čtvrtek 20. února 2020 v odpoledních hodinách v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu zahlédli podezřele jedoucí a bezdůvodně zastavující vozidlo zn. Opel. Proto se rozhodli jeho řidiče zkontrolovat. Na nejbližším místě se otočili a vydali se za ním. Policejního vozidla si všiml i podezřelý řidič, který se snažil policejní hlídce ztratit z dohledu. Moc dobře věděl, že za volantem nemá co dělat. Ve Svitavské ulici jeho jízda skončila. Při kontrole hlídce předložil pouze občanský průkaz. Lustrací kolegové zjistili, že 38letý muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění a vozidlo navíc nemá platnou technickou kontrolu. Ale těmito prohřešky to nekončilo. Řidič sám přiznal, že se před jízdou posilnil alkoholem a dechová zkouška s výsledkem 2,36 promile alkoholu v dechu to potvrdila. Uvedl, že před jízdou vypil zhruba 15 lahvových piv a 4 dcl rumu.

Osmatřicetiletý muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a v případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

24. února 2020

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

