Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Upozornil na sebe nebezpečným kličkováním

JABLONECKO – Řidič policisty na sebe upozornil neobvykle pomalou jízdou opakovaně ze strany od krajnice do středu vozovky a zpět.

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 54letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tento týden v pondělí. Hlídka železnobrodských policistů projížděla v podvečer po silnici vedoucí ze Železného Brodu do Koberov, kde spatřila před sebou nezvykle jedoucí osobní motorové vozidlo. Pozornost policistů na sebe upoutal neobvykle pomalou jízdou, při které opakovaně přejížděl od krajnice vozovky do středu a zpět. Na výzvu k zastavení podezřelý nereagoval ještě několik set metrů, až zastavil na jedné odstavné ploše. Provedenou kontrolou policisté vzápětí zjistili, že má v současné době Městským úřadem v Železném Brodě vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do září příštího roku. Během kontroly policisté z jeho dechu cítili alkohol, jehož požití se jim i podezřelý přiznal. Ovšem přes poučení správného provedení dechové zkoušky, se mu opakovaně nepodařilo nadýchat do přístroje požadovaný objem výdech, což zapříčinilo to, že snaha o zjištění hodnoty alkoholu v dechu byla neúspěšná. Lékařskému vyšetření, které je spojeno s odběrem krve se podezřelý odmítl podrobit. Nyní mu tak za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





23. 11. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

