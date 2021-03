Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Upozornění pro občany z Liberecka

LIBERECKO, JABLONECKO - Zajíždět do Bedřichova jen kvůli sportování nebo vycházkám stále nesmíte.

Od 22. března mohou lidé v České republice sportovat a vyrážet do přírody na území celého domovského okresu, nicméně je nutné si uvědomit, že omezení pohybu mezi okresy zůstává i nadále v platnosti. parkoviště Maliník

Vzhledem k tomu, že se hranice jabloneckého a libereckého okresu nacházejí mezi Českou chalupou a Maliníkem, mohlo by se stát, že s rozšířenějšími možnostmi sportování budou lidé z libereckého okresu ze zvyku parkovat na parkovišti Maliník v Beřichově. Tím by ovšem porušili vládní krizové opatření o omezení pohybu mezi okresy, za které jim může být udělena pokuta na místě ve výši 10 000 korun nebo pak ve správním řízení pokuta dvojnásobná. Toto varování platí i pro ty obyvatele Liberecka, kteří by do Beřichova dojeli autobusem.

Občanům libereckého okresu proto s tímto dobře míněným upozorněním doporučujeme, aby na cestách za sportovním vyžitím nebo jen vycházek do hor využívali například parkovací místa u České chalupy nebo v Rudolfově. Ušetří si tím zbytečné problémy i peníze.

22. 3. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

