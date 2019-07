Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Upozornění na očekávané dopravní komplice na silnici I/9

ČESKOLIPSKO - Stavební úpravy komunikace zpomalí provoz.

V sobotu 13. července budou od ranních do pozdních odpoledních hodin probíhat stavební úpravy na silnici I/9 mezi Zahrádkami a Jestřebím, konkrétně mezi 62,5. a 63. kilometrem. Provoz zde bude sveden do jednoho pruhu a střídavě bude řízen kyvadlově a uzavírán. Řidičům doporučejeme, aby ve směru od České Lípy před Zahrádkami odbočili vlevo na Provodín a pak pokračovali do Jestřebí. Stejnou trasu využijte i v opačném směru. Mezi Zahrádkami a Jestřebím bude od podvečerních sobotních hodin do odvolání usměrňován provoz semaforem. Půjde o dlouhodobější dopravní omezení.

11. 7. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

