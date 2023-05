Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Upozornění na cvičení IZS

VSETÍN: Ve čtvrtek bude na vsetínském Horním náměstí zvýšený pohyb složek IZS.

Ve čtvrtek 11. května se ve Vsetíně uskuteční taktické cvičení složek IZS. To bude konkrétně probíhat na Horním náměstí v budově čp. 31 (bývalý okresní úřad), a to od 09:00 hodin. Vzhledem k přípravě však lze očekávat zvýšený pohyb osob a techniky již od ranních sedmi hodin. V okolí budovy dojde rovněž k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, a to již od 10. května.

S předstihem tak upozorňujeme na možnost zhoršené dopravní situace v okolí místa cvičení, především na ulici Příkrá, Nad Zámkem a Pod Vršky.

4. května 2023, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem