Uplynulý týden si policisté posvítili na milovníky rychlé jízdy

KRAJ - Téměř celý uplynulý týden probíhaly v Libereckém kraji speciální kontroly zaměřené na dodržování rychlostních limitů.

Ve dnech 24. a 28. května 2021 probíhala v Libereckém kraji celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená primárně na dodržování stanovené rychlosti jízdy v obci i mimo obec.

Do akce byly nasazeny na čtyři desítky dopravních policistů, kteří vykonávali dohled jak ve služebních vozidlech s radarem, tak i hlídky s ručními laserovými rychloměry.



Při těchto speciálních kontrolách policisté zjistili celkem 186 přestupkových jednání, které se týkaly překročení rychlosti. Celkem 181 jich vyřídili příkazem na místě v celkové částce 111 000 Kč a 5 oznámili příslušnému správnímu orgánu k vyřízení do správního řízení. Příkazem na místě projednali 36 ostatních přestupků v celkové částce 15 900 Kč (např. technický stav vozidel, držení telefonu za jízdy, zajištění nákladu, bezpečnostní pásy).



Dále policisté během kontrol odhalili jednoho cyklistu pod vlivem alkoholu (2,5 g/kg alkoholu v krvi) a jednoho pod vlivem návykových látek - pervitinu. Při kontrole jeden z řidičů, který překročil rychlost v Liberci, neměl za volantem co dělat, neboť měl uložený zákaz řízení motorových vozidel. U jedné osoby řešili policisté přestupek na úseku drog a u další osoby se jednalo také o protiprávní jednání v souvislosti s drogami, avšak o trestný čin "přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Tuto osobu policisté kontrolovali v Liberci, v parku poblíž autobusového nádraží a měla u sebe marihuanu.