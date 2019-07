Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Uplynulý týden na lounských silnicích

LOUNY – Dopravní nehodovost a dopravně bezpečnostní akce.

Přehled dopravní nehodovosti od 24. 6. do 30. 6. 2019.

V průběhu 26. týdne vyjížděli policisté na Lounsku k 40 dopravním nehodám. Při nich nikdo neutrpěl vážné následky. Lehce zraněno bylo 16 účastníků. Škoda způsobená v důsledku srážek byla vyčíslena na 2 621 500 korun. Policisté při řešení dopravních nehod nezjistili ani u jednoho řidiče přítomnost alkoholu nebo drog. Způsob jízdy byl u 19 srážek nejpočetnějším důvodem nárazu. Zvěř se připletla do cesty řidičům ve 12 případech. Přednost v jízdě nedalo 6 řidičů a u 2 byl důvod nehody nepřiměřená rychlost. Jeden řidič zvolil před střetem nesprávný čas pro předjíždění.



Dopravní akce „Prázdniny“

Konec školního roku sebou nese také nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti. Policisté z Lounska se proto zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce „Prázdniny“. Ve dnech 28. a 29. června zkontrolovali 131 vozidel. Takzvaně s čistým štítem z kontrol nevyšlo 17 řidičů. Pokutu za přestupek v dopravě si z místa odvezlo 15 z nich. U dvou řidičů policisté zjistili, že jsou ovlivněni alkoholem. Jeden z nich se bude za své „posilnění“ před jízdou zpovídat před správním orgánem. Před soudem bude vysvětlovat své neuvážlivé chování druhý řidič, kterému při kontrole policisté zjistili v jeho těle hladinu alkoholu v hodnotě až 1,64 promile. Od policistů si již 45letý muž vyslechl podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Výměra trestu u takového činu je odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.





por. Mgr. Irena Pilařová

oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

2. července 2019

(Zpravodajství ÚO Louny- ZDE)











vytisknout e-mailem