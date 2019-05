Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Uplynulá dopravní akce na Lounsku

LOUNY – V hledáčku měli nákladní vozidla; Dopravní nehodovost.

Lounští dopravní policisté se ve čtvrtek 16. května zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce organizace Tispol (European Traffic Police Network). Ta představuje síť evropských dopravních policií. Jejím cílem je snížení nehodovosti na silnicích a realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Zaměřuje se na konkrétní problematiku jako jsou alkohol a drogy, rychlost či nákladní a autobusová doprava.

Tentokrát byla tématem akce nákladní a autobusová doprava. Policisté kontrolovali například dodržování doby řízení a bezpečnostních přestávek, manipulaci s kontrolními zařízeními. Strážce zákona zajímal také přepravovaný náklad, jeho nebezpečnost, správné zabezpečení a upevnění. Svou pozornost směřovali také k technickému stavu vozidel. V rámci těchto časově náročných kontrol neunikli jejich pozornosti ani řidiči osobních vozidel. Policisté dohromady zkontrolovali 16 vozidel, z toho bylo 6 nákladních. Všichni kontrolovaní řidiči odjížděli od policistů s takzvaně čistým štítem.



Přehled dopravní nehodovosti od 13. 5. do 19. 5. 2019

Během 20. týdne roku se policisté na Lounsku zabývali 31 dopravními nehodami. K tragickým následkům naštěstí nedošlo. Jen 4 účastníci byli lehce zraněni. Škoda způsobena kolizemi byla odhadnuta na 1 936 000 korun. Nejčastěji řidiči bourali ne svojí vinou, do cesty jim vběhla 12krát zvěř. Způsob jízdy byl na vině 8 nehod. Nedání přednosti v jízdě se připsalo do statistik, jako příčina dopravní nehody, v 6 případech. Příliš rychle jeli před nárazem 4 řidiči a špatný čas na předjíždění zvolil jeden šofér.









20. května 2019

