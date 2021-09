Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

VYŠKOV: Nevšimli jste si náhodou mladšího muže v tmavém oblečení s černou rouškou?

Vyškovští kriminalisté prošetřují incident, ke kterému mělo dojít mezi neznámým mužem a dvěma dívkami. K události došlo v neděli 29. srpna kolem 21:30 ve Vyškově v ulici Cukrovarská na chodníku, který vede od obchodního domu Kaufland, kolem ubytovny směrem do centra města- k Zámecké zahradě. V souvislosti s tím hledáme svědky, kteří se pohybovali v daný čas poblíž vchodu do Zámecké zahrady, nebo na ulici Cukrovarská (směrem od Kauflandu k Zámecké zahradě) a všimli si muže uvedeného popisu. Muž byl ve věku asi 20 let, kolem 170 cm vysoký, silnější postavy. Na sobě měl černou mikinu (nebo bundu) s kapucí přes hlavu, černé tepláky a černou roušku. Hovořil plynule česky, bez přízvuku. Kolem 21. hodiny se měl tento muž pohybovat i poblíž vchodu do Kauflandu. Případ osvětlit mohou pomoci i lidé, kteří konfrontaci dívek a muže přímo neviděli, ale všimli si tohoto muže.

Obě dívky jsou v pořádku. Protože ženy vůbec, stejně jako senioři i handicapované osoby patří k častějším obětem majetkové nebo i násilné kriminality, měli by mít více na zřeteli jakási základní pravidla bezpečnosti. Je dobré, že tyto dívky se ve večerních hodinách pohybovaly nejméně ve dvou osobách a ne na odlehlých místech. Právě neosvětleným a odlehlým místům, kde je minimální či žádný pohyb lidí, bychom se totiž za soumraku a samozřejmě v noci měli vyhnout. Od věci také není, všímat si, co se děje v mém okolí.

Žádáme kolemjdoucí (v okolí se měla mimo jiné pohybovat např. paní se psem), aby se přihlásili na lince 158 nebo telefonu 974 639 455. Informace rádi přijmeme i na policejní služebně v ulici Brněnská 7a ve Vyškově.

Děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Alice Musilová, 2. 9. 2021

