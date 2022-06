Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Radoval se předčasně

VYŠKOVSKO: Bude muset sáhnout hluboko do peněženky. /VIDEO/

Rozhodně předčasně se v sobotu odpoledne radoval nezodpovědný motorkář na Vyškovsku. Tomu se totiž jen krátce předtím podařilo pohotově zmizet hlídce dopravním policistů, kdy přitom plně využil výhody svého terénního stroje. Muži zákona se totiž enduro bez registrační značky pokusili zkontrolovat, ale muž za řídítky jejich výzvy k zastavení nedbal a začal rychle ujíždět. Nakonec stíhajícím policistům dokázal zmizet v hůře přístupném terénu, jenže jeho úsměv brzo zmizel. To si totiž na šoféra hlídka počkala na místě, kde jej poprvé zpozorovala. A po chvilce se na ně nakonec usmálo štěstí. To nic netušící hříšník totiž projel kolem nich, kdy jej tak hlídka raději zablokovala služebním vozem. Následnou kontrolou policisté zjistili, že jeho terénní stroj je sice registrovaný, ale na stanici technické kontroly nebyl už dlouhých jedenáct let. Motorka navíc nebyla vybavena řádným osvětlením ani směrovými světly. Nyní tak bude muset šofér sáhnout hluboko do peněženky, neboť za všechny vyjmenované přestupky mu ve správním řízení hrozí velmi tučná pokuta, počítat ale musí i se zákazem řízení.

por. Petr Vala, 29. června 2022.

